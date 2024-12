Zarug, greu de recunoscut după ce a slăbit considerabil. Cum arată acum. „Lumea judecă prea mult după aspectul fizic!”

Mihai Dan Zarug a trecut prin schimbări fizice notabile în ultima perioadă. Fostul concurent din sezonul 4 „Asia Express” are acum o dietă sănătoasă și un stil de viață mai activ și intenționează să facă o operație pentru reducerea excesului de piele rămasă după procesul de slăbire.

Zarug, deranjat de cei care îl judecă mereu

Zarug a vorbit recent, într-un interviu pentru cancan.ro, despre superficialitatea cu care se confruntă de când se știe și spune că încă mai primește mesaje negative și hate din partea unora, ceea ce îl afectează profund.

„Lumea judecă prea mult după aspectul fizic, judecăm mult după aparență. Asta este ceea ce se cheamă superficialitate și, din nefericire, asta este ceea ce se vede în societate.

Nu fac față comentariilor negative. Pot să am, spre exemplu, 100 de comentarii pozitive la o postare pe care o fac cu convingerea că aduce ceva pentru societate și un comentariu în care mi se spune că ar trebui să mă sinucid și tot îmi strică ziua pe o perioadă de o oră. Mă atinge, dar nu mă dărâmă. Indestructibil nu înseamnă că nu te atinge nimic, ci că prin tot ce treci te face un pic mai puternic” – a declarat Zarug, pentru sursa amintită anterior.

Zarug se străduiește să se mențină, după ce a slăbit

Zarug a reușit să slăbească destul de multe kilograme cu ajutorul unei diete sănătoase și a unui stil de viață mai activ. Iar acum încearcă să se mențină la o greutate constantă, chiar dacă vin sărbătorile cu toate preparatele tradiționale delicioase și periculoase pentru siluetă. Fostul concurent de la Asia Express are de gând să se opereze pentru a scăpa de excesul de piele rezultat în urma slăbirii.

„Anul trecut dacă mă întrebai probabil că aveam Apocalipsa în ziua de Ignat. Dar anul acesta, că am slăbit, pieile sunt puțin lăsate, dar o să mă operez. Îmi fac Onlyfans și mă operez toată. Acum că am slăbit, încerc să mănânc tot ce îmi place să mănânc fără să mă frustrez, dar în același timp am învățat să mănânc cât să gust, nu să explodez. O să gust câte puțin din toate” – a mai precizat Zarug.

Cine este Zarug

Mihai Dan Zarug este designer vestimentar și are un succes imens în social media, unde le arată tuturor stilul său de viață nonconformist. Pe lângă participarea la „Asia Express”, sezonul 4, el a mai fost prezent în emisiunea “Cântă cu mine”, dar și în show-ul culinar „Chefi al cuțite”, în 2018.

„Sunt designer, fac haine. Sunt o ființă paradoxală, care în proporții de 50% și-ar dori să se ascundă acum sub scaunul ăsta, iar cealaltă jumătate înclină spre exprimare […]. Primul meu brand a fost dedicat bărbaților, pentru că am vrut să fiu diferit de toată lumea. M-am gândit să fac o modă pentru bărbați exact așa cum îmi place mie, chiar dacă aveam numai cliente femei. Într-un final a trebuit să renunța la această idee și să mă adresez în mod direct femeilor. La modă este pentru mine întotdeauna personalitatea și autenticul” – a spus el, acum ceva timp, potrivit Fanatik.

