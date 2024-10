Reacția Anamariei Prodan după ce Laurențiu Reghecampf a spus despre ea că „este un om mort”. „Măcar așa să-l ajut!”

Anamaria Prodan a reacționat după ce Laurențiu Reghecampf a spus că nu îl mai interesează comentariile ei pentru că pentru el, ea este „un om mort”.

Afirmațiile lui Reghecampf care au deranjat-o pe Anamaria Prodan

La începutul săptămânii, fostul soț al Anamariei Prodan a spus în cadrul unui podcast că nu îi pasă dacă impresara va face comentarii pe marginea declarațiilor pe care el urma să le spună în acel podcast, precizând că a ajuns în acel punct în care îl „lasă rece” tot ce vine din partea ei.

„O să facă multe comentarii pe tema asta (n.r. – Anamaria Prodan), dar eu nu mai discut. Am ajuns la nivelul ăla încât, crede-mă că mă lasă rece, pentru că toate lucrurile se repetă. Uite, îţi dau o speţă acuma… eu am primit… de fapt, nu vreau să mai vorbesc. Am zis și m-am jurat…



Nu vreau să mă gândesc dacă se bucură sau dacă nu se bucură, pentru că nu mă interesează ceea ce o să declare în continuare. Pentru mine e un om mort și e punct. Adică, tot ceea ce va spune după acest podcast, când o să vadă, mă lasă rece” – a spus fostul antrenor al Universității Craiova, pentru iAm Sport.

Replicile dure ale impresarei

Nu a durat mult și, așa cum era de așteptat, Anamaria a venit cu o replică pentru declarațiile dure ale lui Laurențiu Reghecampf.

„Ce să-i facem lui Reghe? Ne amuzăm ca încă îl mai pot ajuta să fie băgat în seamă și chemat pe la mondenități și podcasturi. Dacă nu vorbeşte despre Anamaria Prodan cine îl bagă în seamă? Nu observați ca anunță pe la fiecare podcast pe unde ajunge că este ultima dată când discută despre Anamaria Prodan? Dar, săracul uită și când este primit pe la altul și altul, și altul, că i se luminează figura când vorbeşte despre mine?

Măcar așa să-l ajut să-și mai facă câteva sute de o ciorbă… lăsându-l să vorbească despre mine. Tot cu mine reușește să pună de mâncare pe masă ceva! Slavă Domnului ca pot face asta pentru el. Să-i permit să-mi folosească numele. Dar … asta e viața” – au fost vorbele acide ale impresarei cu privire la fostul soț, potrivit romaniatv.net.

Continuând în aceeași manieră, Anamaria Prodan a mai precizat că fără ea, Reghecampf nu ar fi fost persoana care este astăzi.

„Numele de Prodan pentru Reghecampf este aer, este colac de salvare, este busolă, este mâncare, este totul ! Așa ca de dragul copilului noastră îl las să-l folosească să mai apară pe la știri … căci cu fotbalul e gata, cu demnitatea este gata, cu mândria de bărbat este gata, cu bărbăția este gata de mult … i-a mai rămas în vocabular numele Anamaria Prodan care îl va bântui toată viața și care îl va ajuta cum am zis să mai fie chemat pe la o emisiune ceva cu o remunerație de câteva sute de lei cat merită astăzi numele și persoana numită Reghecampf” – a încheiat fiica regretatei Ionela Prodan.

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au divorțat după 16 ani de relație, iar din povestea lor de dragoste a rezultat un fiu – Laurențiu Jr. sau „Bebeto”, cum îl alintă familia. Deși sunt separați de trei ani și ambii și-au refăcut viețile amoroase, divorțul dintre cei doi nu s-a finalizat încă.

