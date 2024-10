Laurențiu Reghecampf își dorește o fetiță cu Corina Caciuc. Ce s-a întâmplat cu prima lui fiică: „A fost o tragedie”. Câți copii are antrenorul

Laurențiu Reghecampf și iubita lui, Corina Caciuc, își mai doresc copii. Antrenorul și partenera lui de viață au doi băieți împreună, pe Liam și Landon. Din fostele două căsnicii, Laurențiu mai are alți doi fii, pe Luca și Laurențiu Junior. Așadar, în total, Reghe are patru copii. Fostul jucător de fotbal își dorește și o fetiță, la 26 de ani de la pierderea primului copil, o fată, Ana Lisa Cristina.

Laurențiu Reghecampf își dorește o fetiță cu Corina Caciuc. Împreună au doi băieți

Primul copil al lui Laurențiu Reghecampf (49 de ani) a fost o fiică, Ana Lisa Cristina, care ar fi împlinit 27 de ani în vara anului acesta. Fiica antrenorului cu prima soție, Mariana Pfeiffer, s-a stins din viață la doar un an, din cauza unei malformații congenitale la inimă. Recent, Laurențiu a spus că și-ar dori să aibă și o fetiță cu actuala iubită, Corina Caciuc (32 de ani).

„Tot mă gândesc la o fetiță. Mă gândesc la o fetiță, dar mi-e frică de chestia asta, fac numai băieți”, a spus Laurențiu Reghecampf, în podcastul „iAM Ștucan”.

Cum a pierdut-o pe prima lui fiică, Ana Lisa Cristina

Laurențiu Reghecampf a devenit tată pentru prima oară în anul 1997. La 8 luni de viață, Laurențiu și prima soție au aflat că fiica lor avea tetralogia fallot, o malformație cardiacă congenitală care determină scăderea oxigenării sângelui și apariția cianozei tegumentare (tenta albăstruie a pielii) la nou-născut.

„A fost un moment dificil din viața mea. A fost primul copil pe care l-am avut cu Mariana. La vârsta de 8 luni am descoperit că are o problemă la inimioară, avea tetralogia fallot, inima nu se împărțise exact în cămăruțe și a trebuit să o operăm. În perioada aia jucam la Steaua.

Am dus-o la Cluj, am operat-o, doctorul ne-a spus că operația a reușit, dar că trebuie lăsată deschisă 24 de ore, așa se face la operația la inimă, să vadă exact cum decurg lucrurile după. Din păcate, n-a reușit. La un an și o lună a fost operația. Așa am pierdut-o”, declara Laurențiu Reghecampf în februarie 2022, în podcastul „Acasă la Măruță”.

„A fost o tragedie foarte mare.”

Într-un alt podcast, Laurențiu a povestit că a depășit cu greu momentul, dar că l-a ajutat faptul că avea activitate, ca jucător în echipa de fotbal Steaua.

„Eram foarte tânăr. Mi-a fost foarte greu. Au fost niște momente dificile, mai ales că era familia, fosta soție, toată lumea a trăit totul la o intensitate foarte mare. Eu atunci eram jucător la Steaua. Aveam mai multă libertate să pot să plec din mediul ăla. Trebuia să mă duc la muncă, trebuia să gândesc pozitiv.

Eu cred că am trecut mult mai repede peste momentul ăla, dar în inima și sufletul meu a fost o tragedie foarte mare, mai ales că ne obișnuisem deja cu Ana Lisa”, mai povestea Laurențiu Reghecampf în iulie 2023, în podcastul găzduit de Bursucu’.

Cum s-au cunoscut Laurențiu Reghecampf și iubita lui

Laurențiu Reghecampf a confirmat relația dintre el și Corina Caciuc la scurt timp după anunțul despărțirii de Anamaria Prodan. Impresara și antrenorul s-au separat în vara anului 2021, după 13 ani de căsnicie. Tot după 13 ani de căsnicie s-a încheiat și primul mariaj al antrenorului. Atât prima, cât și a doua soție l-au acuzat pe Laurențiu că le-a fost infidel.

„Am cunoscut-o pe Corina la un eveniment, la o petrecere, dar nu am cunoscut-o direct, doar am văzut-o. După am încercat să iau legătura și să o cunosc cu adevărat. Nici nu cred că este important și că interesează pe cineva exact cum ai cunoscut pe cineva. Important este ce simți pentru persoana respectivă și ce se întâmplă de-acum încolo. Sunt foarte fericit, o iubesc. Simt că lucrurile pentru mine au luat o întorsătură foarte pozitivă. Mi-aș fi dorit ca și Anamaria să aibă parte de același lucru”, povestea Laurențiu Reghecampf în februarie 2022, în podcastul „Acasă la Măruță”.

A continuat descriind-o pe Corina drept „enervant de sinceră” și „căpoasă”. A mai spus, totodată, că întotdeauna l-a susținut și că niciodată nu i-a cerut să divorțeze.

La rândul lor, Mariana Pfeiffer și Anamaria Prodan și-au refăcut viețile, Mariana s-a recăsătorit în Germania, iar Anamaria formează de aproximativ un an un cuplu cu boxerul Ronald Gavril.

