Primul lucru pe care l-a făcut Teo Trandafir când a aflat că Raluca Moianu va deveni bunică. „Jesus Christ! Mamaie!” Reacția spumoasă a prezentatoarei

Teo Trandafir, o prietenă veche cu Raluca Moianu, a aflat în direct de la Kanal D că fiica acesteia s-a căsătorit la 19 ani și așteaptă primul ei copil, iar reacția ei la aflarea veștilor a fost de-a dreptul savuroasă.

Primul lucru pe care l-a făcut Teo Trandafir când a aflat că Raluca Moianu va deveni bunică

În weekend, Mara, fiica Ralucăi Moianu, s-a căsătorit cu iubitul ei, Virgil Boglea, avocat de profesie, în cadrul unui eveniment restrâns, la care au participat doar prietenii foarte apropiați și familia. Vestea a fost anunțată și în cadrul emisiunii de la Kanal D, prezentată de Teo Trandafir și Ilinca Vandici, „Follow us”.

„La 19 ani și însărcinată! Cam așa s-a măritat fiica Ralucăi Moianu, cunoscuta realizatoare de televiziune” – a spus Ilinca Vandici în cadrul emisiunii.

Teo Trandafir a reacționat rapid, râzând la auzul veștii.

„Raluca Moianu e bunică! Jesus Christ! Mamaie!!! O să îl legene pe cel mic pe picioare! E fetiță, băiețel? Că nu sunt bunică încă, de aia râd. Eu o să o pun pe nepoata mea sau pe nepotul meu să îmi spună pe nume. (…) Deci o să fie mamaie Raluca? Mamaie = bunică. Știi că e frumoasă, deșteaptă și tânără. Și să fii mamaie…”, a spus ea.

Ilinca Vandici a ținut apoi să îi felicite pe Mara și pe soțul ei.

„Fiica Ralucăi Moianu, Mara, s-a căsătorit la doar 19 ani. Ideea e că au fost la Starea Civilă, ea purtând o rochiță scurtă, albă, foarte drăguță, soțul, un avocat de 33 de ani. Nu s-a prins lumea că e însărcinată până în momentul în care au ajuns la local unde au serbat fericitul eveniment și atunci au și făcut anunțul. Atunci au spus că Mara e și însărcinată. Cred că sarcina e mică! (…) Oricum, Mara e superbă! Casă de piatră!”, a mai zis Vandici.

Citeşte şi: Raluca Moianu, emoții pentru fiica ei. Ce încercări are Mara de depășit: „Sper din tot sufletul să își găsească drumul”/ Exclusiv

Citeşte şi: Raluca Moianu, de la om de radio la profesoară. Dă lecții private și politicienilor: “Vocea e un instrument pe care dacă știi să îl folosești te ajută foarte tare”/ Exclusiv

Citeşte și : Anunțul făcut de Raluca Moianu la cinci ani de la moartea soțului. „Mara o să fie de acord!”

Mara studiază Dreptul și lucrează ca notar

Mara, fiica Ralucăi Moianu, studiază Dreptul și lucrează, în paralele la ca notar. Fosta prezentatoare de televiziune spunea a nul trecdut că fiica ei trebuie să lucreze de pe acum pentru a căpăta experiență și pentru a-i fi mai ușor în viitor.

“Mara este acum studentă la Universitatea București, la Facultatea de Drept a dat. Așa a vrut ea așa am făcut. S-a integrat rapid, foarte repede. Are niște colegi de an foarte buni cu care se înțelege bine. Plus că pe lângă facultate mai și lucrează, cu jumătate de normă, la un notariat ca notar din luna august, din vara aceasta. Trebuie să prindă experiență ca după ce termină facultatea să poată să își găsească ușor de lucru.

Are timp de toate…și de facultate și de muncă și de viață personală pentru că este o fată foarte bine organizată. Îmi organizează până și programul meu, nu ai treabă cu ea. Chiar este foarte organizată”, a declarat Raluca Moianu pentru click, în 2023.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News