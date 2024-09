Cântăreața de muzică populară Mariana Anghel a trecut prin schimbări fizice importante în ultimul an. Artista a reușit să dea jos un număr impresionant de kilograme, iar acum a ajuns la greutatea pe care și-o dorea.

Cum arată Mariana Anghel după ce a dat jos 44 de kilograme

Mariana Anghel, în vârstă de 58 de ani, a decis să facă o schimbare cu privire la stilul de viață și la aspectul fizic la începutul anului trecut, în februarie. Greutatea inițială de la care a pornit în 2023 a fost de 108 kg. Acum este mai suplă cu 43 de kilograme și arată excepțional. Invitată în emisiunea „La Măruță”, artista a spus că s-a confruntat cu unele probleme de sănătate din cauza greutății și ajunsese să aibă dificultăți cu respirația în timpul cântărilor, ceea ce îi afecta cariera. Artista a mers la medic și i-a ascultat sfaturile pentru a reuși să slăbească.

„Orice gras nu poate să se aplece, transpiră, nu poate să urce scările. Or, pentru mine, respirația e cea mai importantă. Am mers la medic, mi-a cerut niște analize, am constatat că am diabet de tip doi, colesterol, ficat foarte gras, tensiune oscilantă.

M-a ajutat cinci luni cu injecții, au început să se regleze analizele, iar în februarie a fost eliminată fierea cu pietre foarte multe, iar asta a dus și la mai mult slăbit. S-a redus foarte mult pofta de mâncare, rezistența la insulină.

În februarie, anul acesta, am fost operată de fiere, a fost eliminată vezica biliară cu pietre foarte multe. Iar lucrul acesta a făcut să slăbesc și mai mult.

Citeşte şi: Motivul pentru care Andrei Bănuță a slăbit 35 de kg: „În ziua aia m-am oprit din mâncat. Am avut 106 kg” / Exclusiv

Citeşte şi: „ În ultimii ani nu m-a preocupat deloc aspectul meu”. Cât de mult a slăbit Oana Turcu în doar câteva luni

Citeşte şi: Ce schimbat e Daniel Iordăchioaie! S-a logodit la 56 de ani și a slăbit 42 kg în trei luni. Cum arată acum

Citeşte şi: Diandra de la „Ispita iubirii” este într-o formă de zile mari după ce a slăbit 8 kg. Cum arată acum

Am recurs la o disciplină extraordinară, am intrat pe un program de nutriție și asta m-a ajutat să schimb totul. Am făcut și șase luni de terapie, orice problemă are și o cauză emoțională”, a declarat cântăreața de muzică populară la PRO TV, în emisiunea prezentată de Cătălin Măruță.

Mariana Anghel: „Dacă va fi nevoie, voi face și câteva retușuri”

Artista a precizat că în prezent are un stil de viață sănătos, este atentă la ce consumă și a micșorat considerabil porțiile de mâncare.

„Mâncăm sănătos. Ëu mănânc foarte puțin, mănânc orice, dar foarte puțin, am redus porția de mâncare. Dar cu ajutorul medicului. Orice proces de eliminare a kilogramelor în plus începe cu niște analize riguroase. Nu te joci” -a adăugat artista.

Mariana Anghel a mai spus că se va apăuca și de sport, iar dacă va fi nevoie va apela și la ajutorul medicului estetician pentru a-și face unele ajutări:

„Este următorul lucru (n.r. – sportul) pe care trebuie să îl bifez. Dacă va fi nevoie, voi face și câteva retușuri, că sunt modernă.”

Foto – Facebook / capturi Youtube

Urmărește-ne pe Google News