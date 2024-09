Motivul pentru care Andrei Bănuță a slăbit 35 de kg: „În ziua aia m-am oprit din mâncat. Am avut 106 kg” / Exclusiv

Andrei Bănuță a învățat să folosească autoironia în avantajul lui de la o vârstă fragedă. La Fresh by Unica, artistul ne-a povestit că, în loc să cedeze în fața comentariilor răutăcioase ale colegilor în legătură cu greutatea și aspectul urechilor lui, a preferat să facă el prima glumă despre cele două. Ulterior, Andrei și-a schimbat stilul de viață. Cântărețul în vârstă de 25 de ani ne-a spus cum a reușit să slăbească 35 de kg și cum se menține acum în formă.

Cum a slăbit Andrei Bănuță 35 de kg

Andrei Bănuță ne-a mărturisit că n-a moștenit autoironia de la nimeni, ci că a fost felul lui de a combate răutățile colegilor de clasă.

„Aveam urechile clăpăuge la școală. Am fost un copil cu urechile foarte mari. Aveam capul mic și urechile foarte mari și decolam. De fiecare dată când intram undeva, mă învățasem să fac eu prima glumă despre urechi. Am fost foarte gras. Am avut 106 kg și 1,70 m, eram mic și… plinuț serios și aveam și urechile mari. Am învățat atunci că dacă fac eu primul o glumă, în momentul în care intru într-un loc, iau hazul tuturor care ar încerca să mă ironizeze cu răutate. Și a mers, să știi”, a povestit Andrei Bănuță, la Fresh by Unica.

În 2022, fostul concurent de la „Vocea României” a apelat la o intervenție estetică la urechi. „Când am ajuns pe Internet, răutățile au devenit mult mai mari și mai agresive și, la un moment dat, mă cam săturasem să râd cu oameni care n-aveau ca scop să ne distrăm împreună pe marginea subiectului, ci să fie răutăcioși gratuit”, a explicat Andrei la acea vreme, pentru Cancan.ro.

„Și în ziua aia m-am oprit din mâncat.”

Artistul a slăbit 35 de kilograme într-un an și jumătate. A reușit acest lucru mâncând puțin și rar, dar și făcând mișcare. Artistul a decis să facă această schimbare după ce a fost refuzat de o casă de discuri pe motiv că nu arată la fel de bine precum cântă. Deși se simțea bine în pielea lui, Andrei s-a ambiționat și și-a schimbat stilul de viață pentru a-și îndeplini visul de a deveni cântăreț.

„Am făcut un efort. La un moment dat, a trimis verișoara mea un material cu mine la un label (casă de discuri) din România, pentru că îmi doream de atunci să cânt la un label din România, cu care am și ajuns să lucrez o perioadă bună de timp înainte să fiu la Madman și Global. Și răspunsul pe care l-am primit atunci a fost că eu cânt foarte bine, doar că nu arăt pe cât de bine cânt. Și am zis: «Da? Ok, vedeți voi». Și în ziua aia m-am oprit din mâncat”, a povestit solistul, pentru Unica.ro.

„Mi-era o poftă de plăcinte de și acum mai visez uneori noaptea mâncare.”

Andrei Bănuță a slăbit mâncând rar și puțin, renunțând la zahăr, dar și la alte alimente, precum cele de patiserie.

„Mâncam o salată împărțită în două. Jumătate la prânz, jumătate seara. Și dimineața beam o cafea fără zahăr, fără nimic. Și plângeam de poftă. Mi-era o poftă de plăcinte de și acum mai visez uneori noaptea mâncare”, a spus Andrei Bănuță, la Fresh by Unica.

Cum se menține Andrei Bănuță

După ce a slăbit în decursul unui an, Andrei a revenit la o alimentație normală, echilibrată. În prezent, tânărul evită mâncărurile nesănătoase și are un stil de viață activ. Chiar dacă nu ajunge întotdeauna la sală, face mișcare acasă, dar și pe scenă.

„Încerc să am grijă. Nu-mi iese de fiecare dată, vă zic foarte sincer. Mie-mi place foarte mult să mănânc cartofi prăjiți cu brânză rasă. Îmi place foarte mult să mănânc dulciuri. Îmi place foarte mult să mănânc șnițel cu cartofi prăjiți cu brânză rasă. Îmi place să mănânc foarte multe chestii”, ne-a mai spus.

Artistul are calendarul plin

Andrei Bănuță are calendarul plin. Tocmai a lansat o piesă alături de Andreea Bănică, un remake al piesei „Ai greșit” a trupei Blondy, iar în curând îl vom revedea pe micul ecran la Pro TV, în sezonul 2 al serialului „Groapa”.

În paralel, Andrei este prezent la concerte prin țară, invitat în diverse emisiuni și podcasturi și, ocazional, întreține atmosfera și la nunți.

Andrei Bănuță, invitat la Fresh by Unica

Tot la Fresh by Unica am mai vorbit cu artistul despre familia lui, relația pe care o are cu credința și cu banii, despre experiența de la filmările pentru serialul „Groapa” de la Pro TV, dar și despre planurile sale de viitor. Urmărește interviul mai jos!

#ThisorThat cu Andrei Bănuță

Foto: Ada Cheroiu; Instagram/@andrei_banuta

Imagine: Ada Cheroiu

Montaj: Răzvan Stamatiu

