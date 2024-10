Florin Măxineanu, prima reacție după ce fosta soție a obținut ordin de protecție împotriva lui. Ce spune colegul lui din trupa Varză: „Sunt lucruri complicate”

Fosta soție a lui Florin Măxineanu a obținut ordin de protecție împotriva lui. În prezent, artistul nu se mai poate apropia nici de fosta parteneră de viață, nici de fetițele lor. Florin și colegul lui din trupa Varză au reacționat la acuzații.

Florin Măxineanu, acuzat de fosta soție că și-a abuzat sexual copiii

Adina, fosta soție a lui Florin Măxineanu ar fi făcut mai multe plângeri la poliție, prima fiind pentru o amenințare. Aceasta susține că Florin i-a spus că „îi taie tendoanele”. Dosarul a fost clasat din lipsă de dovezi. Ulterior, fosta parteneră de viață a solistului ar fi revenit cu o altă plângere, pentru care a primit ordin de protecție împotriva lui, informează Spynews.ro.

„A început că am amenințat-o. M-am dus la poliție, că m-au chemat oamenii, că așa sunt procedurile. S-a făcut cercetarea, a venit clasarea dosarului din lipsă de probe. A înnebunit. Orice gest după despărțire o deranja. (…) S-a gândit… «Ce să îi mai fac? Să îl acuzăm și de hărțuire sexuală asupra copiilor» (…)”, a declarat Florin Măxineanu, în emisiunea „Un Show Păcătos”.

Daniel Ilie: „Poți să stai lângă un om o viață întreagă și să nu îl cunoști.”

Ulterior, colegul lui din trupa Varză, Daniel Ilie, a reacționat la aceleași acuzații. După ce a renunțat la muzică, Daniel a lucrat o vreme în străinătate, în Danemarca și Anglia, unde a livrat ziare și, respectiv, pizza. S-a întors în țară cu trei ocazii, de două ori a urcat pe scena „iUmor” și o dată a venit să își demonstreze calitățile culinare la „Chefi la Cuțite”.

„Sunt lucruri complicate. (…) Noi avem o prietenie de 25 de ani, ne știm de 25 de ani. Nu cred o secundă lucrurile astea. Noi, prietenii lui, și suntem destui, știm foarte bine care este atenția lui, grija, față de copii. Nu numai ai lui, de toți copiii pe care îi întâlnește. (…) Eu nu cred. Îl știu de 25 de ani, dar poți să stai lângă un om o viață întreagă și să nu îl cunoști. Nu știm ce este în casa lor. Nu știm ce s-a întâmplat în casa lor”, a declarat Daniel Ilie, în emisiunea „Un show păcătos”.

Daniel Ilie: „Relația nu mai era roz.”

„Eu pe Adina nu am cunoscut-o foarte bine. Eu cu ea, în toată relația noastră de prietenie, a mea și a lui Florin, eu cred că pe Adina am văzut-o de patru ori, cât au fost ei împreună. Ei erau ok. Eu nu am mai văzut-o pe ea acum, în ultimele perioade ale lor, când deja relația nu mai era roz. (…) Mie mi se părea că ei erau ok, foarte mișto”, a mai spus Daniel, cunoscut și drept Varză.

Între Florin Măxineanu și fosta soție ar fi apărut tensiuni după ce au devenit părinți. Artistul a spus că a încercat să își înțeleagă soția, însă probemele ar fi devenit din ce în ce mai numeroase. După mai multe neînțelegeri fără rezolvare, cei doi au decis să se despartă.

Fostul prezentator vrea să ia măsuri

Florin Maxineanu contrazice ferm acuzațiile conform cărora și-ar fi agresat sexual proprii copii. A decis să ia măsuri în acest caz, astfel că va face apel asupra ordinului de protecție obținut de soția lui.

Fostul prezentator susține că este complet nevinovat. Florin va afla decizia instanței după apel la jumătatea lunii octombrie.

Foto: Facebook/Florin Măxineanu; Antena 1

