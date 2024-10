Actorul și fostul prezentator de televiziune Valeriu Pavel Dan a murit la 53 de ani. „Puiu”, cum îl știau apropiații, s-a prăbușit pe o stradă din Capitală, în urma unui atac de cord.

Valeriu Pavel Dan a murit la 53 de ani

Actorul a încetat din viață miercuri, 16 octombrie 2024, notează ccancan.ro, după ce a suferit un atac de cord în plină stradă. În ciuda intervenției medicale imediate, nu s-a mai putut face nimic pentru a-i fi salvată viața.

Valeriu Pavel Dan era cunoscut publicului în special ca prezentator al matinalului „Puiu și Jul” de la Etno TV, emisiune pe care a găzduit-o timp de 10 ani împreună cu Jull și Iulian Nicolae. Din păcate, fostul său coleg, Jull Nicu, s-a stins în vara anului trecut tot la vârsta de 53 de ani, după o luptă îndelungată cu o boală cruntă.

Miercuri, 16 octombrie, cu doar câteva ore înainte de deces, Valeriu Pavel dan a postat pe contul personal de Facebook un scheci de-al marelui actor Horațiu Mălăele, din 2001, intitulat „Totu-i perfect, patroane!”

Valeriu Pavel Dan are în spate și o carieră de film și teatru, lucrând de-a lungul timpului cu actori și personalități cunoscute.

Printre rolurile notabile îl amintim pe cel din comedia „Milionari de weekend” (2004), unde a interpretat personajul Fane Ecler, dar și aparițiile din „Occident” (2002) și „Irezistibilii” (2004). Puiu a avut și roluri în producții internaționale, precum „The Half Life of Timofey Berezin” (2006) sau în serialul „Moștenirea Oliviei” din 2016.

Pe plan personal, actorul era tatăl unui băiat în vârstă de 12 ani, pe care îl avea dintr-o relație anterioară, notează click.ro.

Pe rețelele sociale, apropiații și colegii de breaslă și-au exprimat regretul și durerea pierderii actorului.

”Postarea este pentru Valeriu Pavel Dan care astăzi a părăsit această lume. In memoriam. Refuz să cred că l-am întâlnit în urmă cu o lună, că am stat de vorbă, că am făcut planuri profesionale, își dorea să organizeze evenimente, să fiu în lista artiștilor cu care voia să colaboreze. Am vorbit despre Jull, că a trecut un an de la plecarea lui din această lume. Ne-am întâlnit la multe ședințe UNART.

Mi-a dăruit un pix cu touchscreen, l-am lăsat la București, de parcă a vrut să lase amintiri în sufletul meu și acum scriu despre toate astea la timpul trecut. Nu pot să cred. Și l-am rugat atât de mult pe Dumnezeu să nu mai aducă vești triste, atât de mult… Dumnezeu să te odihnească, suflet bun.”

„Drum lin în lumină, Valeriu Pavel Dan! Ce tare te-ai grăbit”, sunt câteva dintre mesajele postate de apropiații lui, pe Facebook.

Valeriu Pavel Dan, marcat de moartea colegului său de matinal

Moartea bunului său prieten și coleg de matinal, Iulian Nicolae, cunoscut drept „Jull”, l-a marcat pe Valeriu Pavel Dan. Jull s-a stins după o luptă grea cu o boală incurabilă.

”Îl știu de foarte mult timp. Prima oară ne-am întâlnit prin anii 2000, la Antena 1, la emisiunea Gong Show. De atunci l-am simțit atât de aproape de mine, încât am hotărât să formăm un cuplu, Puiu și Jull”, a declarat Valeriu Pavel Dan, în urmă cu mai mulți ani, la România TV.

