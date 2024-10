Cătălin Botezatu, premiat la Paris Fashion Week 2024. A fost singurul designer român cu două colecții. Imagini cu ținutele de pe podium

Cătălin Botezatu a participat la Paris Fashion Week 2024, unde a impresionat publicul cu două colecții prețioase într-o cromatică negru-argintiu. Designerul s-a întors în România cu două premii importante pentru cariera sa.

Cătălin Botezatu a fost premiat la Paris Fashion Week 2024

Cătălin Botezatu (57 de ani) s-a aflat și anul acesta în Franța, unde și-a prezentat creațiile în cadrul Paris Fashion Week 2024. Designerul este prezent de aproape 15 ani cu prețioasele sale colecții haute-couture la acest eveniment. Prezentarea de anul acesta a avut lor la celebrul hotel Ritz Paris, Salonul Vendôme.

Creatorul de modă a încheiat seara apoteotic, în aplauzele publicului și cu două premii importante pentru cariera sa. Miau by Clara Rotescu, Imroska, Norina Stoica și Cristallini au fost designerii prezenți la Paris.

Cătălin Botezatu este cunoscut drept cel mai prolific designer din România, cu prezentări ale colecțiilor sale pe toate continentele în ultimii 25 de ani și premiat cu peste 380 de premii naționale și internaționale.

În ultimii 15 ani, Cătălin Botezatu a bifat participări la săptămâni ale modei din New York, Paris și Milano, fiind premiat la fiecare dintre acestea. În ultimii cinci ani, creatorul de modă a fost prezent de două ori pe an, sezoanele toamnă-iarnă și primăvară-vară, având prezentări la celebrele săli ale Palatului Behague. Iar în ultimii patru ani, de două ori pe an la celebrul Hotel Ritz, Salonul Vendôme. Așa s-a întâmplat și la sfârșitul lunii septembrie.

A fost singurul creator care a avut două colecții diferite

În acest an, Cătălin Botezatu a deschis seria prezentărilor designerilor români în celebrul Salon Vendôme cu o superbă colecție haute-cuture, în negru și argintiu, accesorizată cu pantofi și bijuterii argintii. Coafurile modelelor au fost realizate de talentatul hairstylist Laurente Tourette. Pe lângă rochiile de seară, acesta a mai adăugat și câteva produse vestimentare masculine semnate Viggo by Cătălin Botezatu, din materiale prețioase, broderii manuale în negru și argintiu.

A fost singurul creator care a avut două colecții diferite. Prima dintre acestea a fost tip drama, iar a doua tip haut-couture, unde manechinele au prezentat pentru un show realizat special de Fashion TV Paris. În cadrul evenimentului au fost premiați oameni din lumea modei, dar și din lume mondenă, ocazie cu care Cătălin Botezatu a primit pentru a doua oară premiul „Cel mai bun designer”, fiind declarat designerul oficial al Fashion TV Paris.

„Sunt măgulit de reacția oamenilor. Aceste premii înseamnă mult pentru mine. Am prezentat în Sala Vendome de la Ritz Paris, o sală foarte somptuoasă. Ca de fiecare dată, am avut o colecție haute-couture, în negru și argintiu, cu coafuri făcute de Laurent Tourette. O colecție extrem de sofisticată și aplaudată de peste 400 de persoane în sala devenită neîncăpătoare”, a spus Cătălin Botezatu.

La evenimentul din Paris au participat multe personalități importante, oameni din lumea crypto, șeici și capete încoronate.

Foto: PR

