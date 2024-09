Angela Gheorghiu a stârnit controverse în timpul unui concert din Coreea de Sud. „Respectați-mă!” Gestul sopranei a indignat publicul

Angela Gheorghiu (59 de ani) a trecut printr-un moment tensionat în timpul unui concert în Seul. Renumita soprană a făcut furori în timpul interpretării „Tosca” de Puccini la Seul, oprind orchestra și întrerupând bisul colegului ei la mijlocul spectacolului, spre consternarea iubitorilor de operă care așteptau cu nerăbdare interpretarea ei.

Angela Gheorghiu, moment tensionat în timpul unui concert în Seul

Incidentul a avut loc în timpul spectacolului de duminică la Centrul Sejong pentru Artele Spectacolului, când Angela Gheorghiu, considerată una dintre cei mai mari cântărețe de operă din toate timpurile, a urcat brusc pe scenă la jumătatea actului al treilea, în timp ce tenorul coreean Alfred Kim interpreta un bis a celebrei arii „E lucevan le stelle” ca răspuns la aplauzele entuziaste și la cererile publicului, notează The Korea Times.

Soprana română a făcut semn orchestrei să se oprească și, deși dirijorul Jee Joong-bae a încercat inițial să continue, în cele din urmă a oprit muzica ca răspuns la gesturile insistente ale sopranei. Apoi artista a spus: „Scuzați-mă. Este un spectacol. Nu este un recital. Respectați-mă!”

După întrerupere, opera a continuat, dar soprana nu a apărut la ultima cortină. Când bas-baritonul Samuel Youn a escortat-o ​​în cele din urmă pe scenă, publicul a răspuns cu huiduieli. Ea a înaintat , dar după ce a ajuns la jumătatea drumului spre centrul scenei, s-a întors și a plecat, lăsând mulțimea nedumerită.

Soprana a fost huiduită pe scenă

Acțiunea ei a dus imediat la o reacție semnificativă din partea publicului. Fanii operei care au venit pentru spectacolul mult așteptat al divei și-au exprimat dezamăgirea, condamnând întreruperea acesteia ca fiind lipsită de respect față de publicul coreean. Unii patroni furioși au cerut chiar și rambursări. Comentariile de pe rețelele de socializare au reflectat aceste sentimente, un utilizator scriind: „Atitudinea arogantă a lui Gheorghe a fost enervantă”, iar altul numind-o „un dezastru total”.

Spectacolul, care a fost organizat pentru a comemora 100 de ani de la moartea lui Puccini, a fost susținut de joi până duminică. Angela Gheorghiu a avut rolul principal atât în ​​deschidere, cât și în final.

Citeşte şi: Angela Gheorghiu și iubitul mai mic cu 22 de ani, un deceniu de dragoste: „E îngerul meu”

Citeşte şi: Angela Gheorghiu, noi critici la adresa României. „Nu s-a schimbat nimic!”

Citeşte şi: Andreea Berecleanu, revoltată că Angela Gheorghiu a colaborat cu Securitatea. „Am avut ocazia să observ că talentul nu are legătură cu caracterul unui om”

Citeşte şi: Cezar Ouatu, despre Angela Gheorghiu: „Nu mi-am dorit să fiu prietenul ei!” Cei doi au avut o idilă în trecut

Organizatorii operei, Opera Metropolitană din Seul și Centrul Sejong pentru Artele Spectacolului, au emis o declarație duminică seara, cerând scuze oficiale din partea sopranei, etichetând incidentul drept „fără precedent”.

„Nu am auzit alte declarații sau explicații de la ea cu privire la acest incident. Am depus oficial o plângere la societatea ei de management și am cerut oficial scuze de la Gheorghiu. În prezent așteptăm răspunsul ei și vom stabili următorii pași pe baza răspunsul ei”, a spus un oficial de la Centrul Sejong pentru Artele Spectacolului. Centrul a emis, de asemenea, scuze publice publicului pentru întrerupere.

Nu ne-am confruntat niciodată cu o situație ca aceasta până acum, așa că acum căutăm precedente în alte țări. Suntem în proces de cercetare a acestor cazuri pentru a trage concluziile. Cu toate acestea, din cauza incidentului de ieri, am solicitat scuze”, a adăugat oficialul.

Operele sunt bazate pe narațiuni, cu arii cântate de obicei ca părți integrante ale poveștii. Cu toate acestea, nu este neobișnuit ca publicul să ceară bisuri ale arii deosebit de iubite sau provocatoare chiar și în timpul unui spectacol cu ​​aplauze zgomotoase. Gheorghiu a contestat această practică obișnuită în timpul spectacolului.

Nu este prima dată când Angela Gheorghiu este în centrul controverselor. Cunoscută pentru personalitatea ei puternică, soprana are o istorie de astfel de incidente pe scenă. În 2016, ea a refuzat să continue interpretarea „Tosca” la Viena, după ce tenorul Jonas Kaufmann a susținut un bis la mijlocul spectacolului, amânând producția și forțându-l pe Kaufmann să-și ceară scuze publicului.

Foto – Hepta

Urmărește-ne pe Google News