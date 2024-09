Andreea Marin, nemachiată și în pijamale pe Instagram. Cum arată fără filtre la primele ore ale dimineții

Andreea Marin e mândră foc de grădina casei ei cu flori, diverse plante și pomi fructiferi și postează adesea fel de fel de imagini cu ea. Recent, prezentatoarea de televiziune s-a filmat culegând struguri la prima oră a dimineții și a distribuit clipul pe rețelele de socializare.

Cum arata Andreea Marin nemachiată la 49 de ani

Andreea Marin, care în luna decembrie va împlini 50 de ani, se numără printre vedetele foarte active în mediul online și postează frecvent materiale foto și video cu cele mai frumoase și importante momente din viața ei.

Prezentatoarea locuiește într-o casă cu curte în Pipera, împreună cu partenerul ei de viață, Adrian Brâncoveanu, dar și cu fiica ei din căsnicia cu Ștefan Bănică Jr., Violeta. Recent ea s-a filmat la primle ore ale dimineții în grădină. Îmbrăcată într-o pijama neagră și neamachiată, așa cum s-a trezit din somn, Andreea Marin a ieșit în curte și a cules struguri.

„Bună dimineața, prețuiește viața! Bun venit, toamnă , în grădina cu miresme!” – a scris ea în dreptul clipului postatpe Instagram, care a adunat rapid peste 2,500 de aprecieri din partea fanilor.

Internauții au complimentat-o pe vedetă că nu se ascunde după filtre și produse cosmetice când e acasă și că se expune cu chipul natural, nemachiat.

„Bună dimineața! Ești o frumusețe rară, dar și cu un suflet de aur! Te urmăresc, te-am urmărit de la primele tale emisiuni. Te admir!” – i-a transmis un internaut.

Andreea Marin a slăbit 20 de kilograme

Andreea Marin a trecut prin schimbări fizice importante în ultimul an și a reușit să scape de kilogramele nedorite cu care se lupta de ceva vreme. Vedeta de televiziune și-a făcut analizele și a apelat la ajutorul experților în nutriție pentru a reuși să slăbească într-un mod cât mai sănătos.

”Am început cu analizele, am văzut ce nu e bine, apoi le-am repetat în timp. Am început să țin o dietă corectă, am început să colaborez cu specialiști care au grijă de corpul meu, de tenul meu, căci și el suferă modificări de această vârstă. Fac mișcare, așa cum se cuvine, nu în exces, nu exagerat. Mănânc de toate, atenție, de toate. Nu există ceva care îmi este refuzat. Dacă merg la ziua prietenei mele, iau o prăjiturică, nu mă feresc de tot de zahăr, dar mă feresc în general. Gătesc mult sănătos” – a declarat Andreea Marin, acum câteva luni, la Antena Stars.



Vedeta a dat jos 20 de kilograme, iar apoi s-a oprit din procesul de slăbire, considerând că a ajuns la greutatea ideală pentru ea.

“Eu am pierdut deja 20 de kilograme și nu am de gând să mai continui! Am acum greutatea din liceu și mi se pare nesănătos să merg mai departe. Am oprit procesul de slăbire și am învățat niște reguli bune! Cu această ocazie, îmi propun să păstrez pentru tot restul vieții mele un stil de viață sănătos!



Dacă tot am trecut prin acest proces, am înțeles ce este bine, ce nu este bine, ce îmi place, ce mi se potrivește și ce nu! Încerc să respect aceste principii” – a declarat ea, cu o altă ocazie, potrivit ego.ro.

