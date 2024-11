Adriana Bahmuțeanu, în stare de șoc după decesul lui Silviu Prigoană: „Este tatăl copiilor mei, sunt foarte afectată!” Primele reacții ale jurnalistei

Adriana Bahmuțeanu a dat primele declarații după moartea fostului soț, Silviu Prigoană. Omul de afaceri a încetat din viață la vârsta de 60 de ani, în urma unui accident petrecut la un restaurant, după ce s-ar fi înecat cu mâncare.

Adriana Bahmuțeanu, primele declarații după moartea lui Silviu Prigoană

Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană au fost căsătoriți de cinci ori, iar fiecare mariaj s-a încheiat cu mare scandal. Ei au împreună doi copii – Maximus (17 ani) și Eduard (14 ani).

Adriana Bahmuțeanu este în stare de șoc după moartea fostului soț. Jurnalista a declarat recent că nu știe foarte multe detalii despre tragedie.

„Nu știu nimic, acum l-am sunat pe Maximus, mi-a zis că a venit de la școală la ora 1 jumate, că e la el în cameră și că nu știe nimic’, a delarat Adriana Bahmuțeanu pentru viva.ro.

Bahmuțeanu a mai declarat, pentru o altă publicație, că i s-a confirmat că decesul lui Silviu Prigoană a avut loc într-un restaurant din Brașov, dar mai mult nu știe.

„Sunt în stare de șoc, nu îmi vine să cred! Mi s-a confirmat că s-a întâmplat la Brașov, într-un restaurant, dar nu știu nimic altceva. Îmi pare extrem de rău, este tatăl copiilor mei, sunt foarte afectată„, a declarat Adriana Bahmuțeanu pentru romaniatv.net.

Adriana Bahmuțeanu și-a dorit o relație civilizată cu tatăl copiiilor ei, în ciuda scandalurilor dintre ei

Adriana Bhamuțeanu și Silviu Prigoană au format unul dintre cele ami mediatizate și controversate cupluri din showbiz de-a lungul anilor. Relația lor tumultoasă a fost constant în atenția publicului, iar Bahmuțeanu nu a ascuns niciodată că au existat probleme mari între ei.



„Am simțit infidelitatea, am pus de nu știu câte ori condiții. Am făcut inclusiv contracte pe hârtie. Am făcut contracte la notariat în care să punem fiecare termenii relației. Dar nu îi respecta niciodată. Dacă îl prindeam trebuia să plătească o sumă de bani, dar nu aveau nicio valoare juridică, erau contracte făcute între noi. Reușea să mă determine să mă întorc. Eu nu aveam încredere în mine, mie mi se părea că lumea se termină la el, îmi era foarte frică de gura lumii. De ce o să spună oamenii, neamurile, telespectatorii. Uite că până la urmă am divorțat cu fruntea sus. Celor care mă judecă le fac cadou viața mea. Să treacă ei prin iadul prin care am trecut eu. Iadul e aici pe pământ și este în relații. Prima dată e în copilărie, după care îl găsești în relația de cuplu. Același iad. Și raiul și iadul sunt aici pe pământ” -a dezvăluit Bahmuțeanu în podcastul Anamariei Prodan.

Deși cei doi nu mai erau împreună de mult, Adriana Bahmuţeanu și Silviu Prigoană au păstrat în continuare o legătură de dragul copiilor. Adriana este preocupată de viitorul acestora și și-a dorit să aibă o relație civilizată cu fostul ei soț, cel puțin în ceea ce privește creșterea copiilor. Adriana s-a declarat dispusă să colaboreze cu Prigoană pentru binele copiilor lor.

„Exclus. Că aș vorbi cu el, i-aș da o cană de apă, că aș vrea să fim părinți și să vorbim despre copiii noștri, da. L-am invitat de nenumărate ori să stăm de vorbă ca părinți despre viitorul copiilor. Am copii mari, se însoară mâine, poimâine. Cum stăm noi la nunta lui Maximus, eu într-o parte, el într-o parte sau cum facem? Nu mă invită pe mine sau nu îl invită pe tatăl lui, cum procedează bietul copil?” – i-a mai spus Bahmuțeanu Anamariei Prodan.

Știre în curs de actualizare.

