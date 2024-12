Adriana Bahmuțeanu, dezvăluiri rare despre nașterea fiului cel mic, Eduard. Cine i-a fost alături. Silviu Prigoană nu a asistat la operația de cezariană: „A venit după mult timp”

Adriana Bahmuțeanu a făcut dezvăluiri rare despre momentul în care l-a născut pe Eduard, fiul cel mic. Fosta prezentatoare TV nu l-a avut alături pe tatăl copiilor ei, Silviu Prigoană, care s-a stins din viață anul acesta pe 12 noiembrie, la vârsta de 60 de ani. Dezvăluirile vedetei de televiziune au venit în contextul aniversării de 14 ani a lui Eduard.

Adriana Bahmuțeanu, dezvăluiri rare despre nașterea fiului cel mic, Eduard

Adriana Bahmuțeanu este mândră de Eduard, despre care spune că s-a maturizat foarte devreme, din cauza copilăriei traumatizante.

„M-am bucurat foarte mult că am născut un băiat atât de frumos, care se dovedește acum a fi foarte inteligent, dar și foarte matur pentru vârsta lui. Din păcate, cu o copilărie atât de traumatizantă, s-a maturizat foarte devreme. Însă, evident că are o minte de adolescent și este captivat, în primul rând, de relația pe care și-a dorit-o toată viață cu frații mai mari și nu a avut-o”, a spus Adriana Bahmuțeanu, într-o emisiune TV.

Fosta prezentatoare TV are doi fii, pe Maximus și Eduard, din fostul mariaj cu Silviu Prigoană. Băieții jurnalistei au rămas în grija fraților vitregi mai mari, Honorius și Silvius, după decesul tatălui lor. În prezent, Adriana luptă în instanță pentru recuperarea custodiei băieților ei, care au domiciliul la tată din 2019. Adriana crede că Honorius și Silvius sunt interesați de frații lor mai mici doar în contextul dobândirii acces la averea tatălui lor.

În cadrul aceleiași emisiuni TV anterior menționate, Adriana Bahmuțeanu a spus cine i-a fost alături atunci când l-a născut pe Eduard.

„Am stat cu prietena mea, Camelia Enciu, la spital. Ea fost cea care m-a însoțit acolo. A stat cu mine la spital toată noaptea, în sala de operație. A asistat la naștere. Se albise la față, le spuneam doctorilor: «Luați-o de-aici că, dacă pică, nu o mai ridicați că e grea». Silviu a venit după mult timp și s-a uitat la Eduard. Eu m-am bucurat. Era un copil atât de frumos. Îi luceau ochii, îi lucea pielea. Era frumos, frumos. Zici că era păpușă”, a mai povestit Adriana Bahmuțeanu.

Adriana Bahmuțeanu și-a dorit mai mulți copii

La începutul acestui an, fosta prezentatoare TV spunea că actualul ei partener, George Restivan, și-ar mai fi dorit un copil. Nici ea nu era împotrivă, însă bebelușul a întârziat să apară.

„George mai vrea un copil, dar nu s-a întâmplat până acum să rămân însărcinată. Sincer, cred că e cam târziu. Un copil are nevoie de părinți în putere, care să îl susțină în viață. Deci mai bine ne ocupăm de copiii pe care îi avem și care sunt la o vârstă critică, adolescența, și au mai mult ca oricând nevoie de noi.

Am pierdut un copil și am trecut foarte greu peste, dar există o lege a compensației, fiindcă în viața mea a apărut Blake, băiețelul lui George. Acum sunt fericită că am trei băieți. Le recomand celor care vor să rămână însărcinate să își facă analizele și, dacă au fibrom, să nu rămână gravide, fiindcă e periculos. Fibromul poate crește în timpul sarcinii”, povestea Adriana în urmă cu mai multe luni.

În anul 2009, Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană au pierdut cel de-al doilea copil al lor împreună. Darius s-a născut prematur la 7 luni, cu o greutate de doar 900 de grame, și s-a stins din viață după trei săptămâni.

„Copiii mei cred în îngerașul fratele lor, Darius. Își pun dorințe la mormântul lui, iar acestea întotdeauna se împlinesc”, spunea Silviu Prigoană în trecut. Omul de afaceri s-a stins din viață pe 12 noiembrie, la vârsta de 60 de ani, în urma unui infarct.

