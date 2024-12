Adrian Alexandrov, reacție dură după ce instanța a decis a Elena Udrea să rămână după gratii. „Dacă omori un gândac, ești un erou!” Ce a postat pe rețelele sociale

Adrian Alexandrov (37 de ani) a reacționat în mediul online după ce judecătorii au decis ca Elena Udrea (57 de ani) să rămână în spatele gratiilor. Instanța a respins cererea de eliberare a partenerei sale de viață, decizia fiind definitivă.

Elena Udrea rămâne după gratii

Magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție au respins joi, 12 decembrie, cererea Elenei Udrea de revizuire a condamnării în dosarul Gala Bute. Fosta ministră a Turismului rămâne în închisoare. Decizia a fost luată după ce magistrații au amânat de șapte ori luarea unei hotărâri în cauză. Elena Udrea este încarcerată la Penitenciarul Târgșor din iunie 2022 și săvârșește o pedeapsă de șase ani.



„Respinge, ca nefondat, apelul declarat de revizuenta Udrea Elena Gabriela împotriva sentinţei penale nr. 691 din data de 12 decembrie 2023 pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală, în dosarul nr. 2669/1/2023. În baza art. 275 alin. (2) din Codul de procedură penală, obligă apelanta revizuentă la plata sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă – se arată în decizia judecătorilor.

Reacția lui Adrian Alexandrov după decizia judecătorilor

Partenerul de viață al Elenei Udrea și tatăl fetiței ei, Eva Maria, nu a rămas indiferent în urma deciziei judecătorilor și a postat în sesiunea de InstaStories un citat al filosofului Friedrich Nietzsche pentru a-și exprima dezamăgirea și mâhnirea față situația.

„Dacă omori un gândac, ești un erou. Dacă omori un fluture, ești rău. Morala are criterii estetice” – a transmis Alexandrov pe Instagram.

Adrian Alexandrov, despre Elena Udrea: „Ea a pierdut cei mai frumoși ani din viața copilului”

În urmă cu câteva săptămâni, Adrian Alexandrov a vorbit despre cum este viața lui după ce Elena Udrea a ajuns la închisoare. Fostul model regretă că Udrea pierde cei mai frumoși ani din viața fetiței lor, Eva Maria (6 ani).

”Cred că vrea multă liniște, cred că vrea să stea lângă fetița ei și să încerce să recupereze timpul pierdut pe care nu i-l va da nimeni înapoi, și… știi ce se întâmplă? Ea a pierdut cei mai frumoși ani din viața copilului. Un copil, vârsta ei cea mai frumoasă, e până la 7 ani, de ce?

Că ei se schimbă de la an, la an, la an, după șapte ani ei sunt cam… știi? (…) Da, e de la un an, la doi, la 3 că începe să meargă, începe să vorbească, începe să spună anumite întrebări, vorbește stâlcit, cu lucrurile alea nu o să se mai întâlnească Elena, nici nimeni nu-i va da toți anii ăștia pierduți înapoi” – i-a spus Alexandrov lui Cătălin Măruță.

Tot în cadrul aceluiași podcast, Alexandru a mai spus că Elena Udrea este „străină de copilul ei”, pentru că nu a avut suficient timp să petreacă alături de ea.

„Având în vedere că se vede atât de puțin cu fetița ei, nu știe cum e acasă, nu poți s-o cunoști cu adevărat, decât dacă stai în fiecare seară cu ea, o piepteni, o adormi, îi faci baie, o duci la grădi, o iei de la grădi, o întrebi ce a făcut. Adică nu ai când, nu știu dacă m-am exprimat bine… Înțelegi ce vreau să zic! Nu au conexiunea, nu au relația de mamă-fiică, nu au cum!” – a mai precizat Alexandrov.

