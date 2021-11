Benone Sinulescu s-a stins din viață joi, 18 noiembrie 2021, la vârsta de 84 de ani, în urma unei pneumonii de aspirație. Deși în ultimii doi ani nu au mai vorbit, Irina Loghin (82 de ani) și Benone Sinulescu au avut întotdeauna o relație specială.

Relația specială dintre Benone Sinulescu și Irina Loghin

„Pe Irina Loghin am întâlnit-o când eram deja vedetă. Ea și cu Maria Ciobanu au dat concurs, eu nu am dat. Te referi cum au început duetele cu Irina Loghin sau te referi la… altceva? Ideea cu duetele a fost a mea, deși ea a spus că ideea a fost a ei. Am cântat la Ateneul Român cu ea și am avut un succes imens și ni s-a suit la cap. Dacă iubirea a fost ascunsă, să rămână așa. Nu a fost… că dacă ar fi fost… nu am avut nimic serios cu ea. Am trăit o poveste artistică… și de dragoste, că melodiile au fost și de dragoste”, a povestit Benone Sinulescu în trecut, pentru Libertatea.

„Regret plecarea dragului și bunului meu coleg, Benone Sinulescu, artistul special alături de care am pornit pe drumul cântecului, împărțind bucurii și tristeți! Cu Benone am adunat stadioane întregi, ne-am bucurat de succes și de dragostea publicului din toată țara! Avem melodii de referință împreună și amintiri pe care nu ni le poate lua nimeni! Benone Sinulescu este un simbol al românilor și artistul pentru care și veșnicia se înclină! Plânge Siriul și țara întreagă! Rămas bun, dragul meu coleg!”, a scris Irina Loghin pe Facebook, după decesul artistului.

Solistul s-a stins din viață la o zi după ce el și soția lui, Elena Sinulescu, au aniversat 40 de ani de căsnicie. „A făcut o pneumonie de aspirație și s-a dus. N-a vrut să fie dus la spital, de frică, din cauza COVID”, a declarat Elena Sinulescu pentru redacția Impact-Playtech.

„A murit acasă, nu a avut COVID, a avut pneumonie. I-am cumpărat concentrator de oxigen. Veneau medicii periodic acasă și avea două femei care s-au ocupat de el și l-au îngrijit așa cum trebuie. Fără el, viața nu mai e la fel. Ne-am făcut cavoul la Arad, la cimitir. Abia l-am convins să îl facem. M-am gândit că suntem bătrâni”, a mai declarat Elena Sinulescu pentru Click!.

Ce este pneumonia de aspirație, boala care l-a răpus pe Benone Sinulescu

„Pneumonia de aspirație este o formă foarte severă de pneumonie în care o parte din conținutul stomacului ajunge în plămân și arde plămânul. Este o pneumonie cu prognostic sever, cu necesar de asistență important și cu risc de deces mare. Sunt forme de pneumonie de aspirație care se vindecă și forme care, chiar dacă sunt internate, nu reușesc să depășească acest moment”, a declarat Beatrice Mahler, managerul Institutului Național de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, la România TV.

„Este foarte important ca intervenția să se facă prompt în astfel de situații. Pneumoniile de aspirație pot fi întâlnite la persoanele care au come din diverse cauze, însă cele mai frecvente sunt întâlnite la persoanele cu afecțiuni neurologice. Este o pneumonie care evoluează sever și șansele de supraviețuire sunt extrem de mici la domiciliu”, a completat.

