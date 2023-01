Paula Seling explică de ce a divorțat de Radu Bucura: „Am considerat un eșec faptul că am ajuns aici”

După 17 ani de mariaj, Paula Seling și Radu Bucura au divorțat. Despre separarea cântăreței de soțul ei s-a vorbit încă din toamna anului trecut, însă acum Paula Seling a decis să vorbească deschis despre divorțul de Radu Bucura.

Ruptura dintre cântăreață și soțul ei a avut loc în luna aprilie 2022, însă aceștia au decis să țină acest subiect departe de urechile și ochii lumii.

Motivul pentru care Paula Seling a divorțat de Radu Bucura

Într-un interviu pe care l-a acordat publicației viva.ro, Paula Seling a fost întrebată care a fost motivul care i-a făcut pe cei doi să își spună „Adio!”.

Cântăreața nu a oferit un răspuns concret, încercând să îi respecte viața privată fostului soț, însă a menționat că în căsnicia lor au existat „provocări” cărora nu le-a mai putut face față.

„Din păcate, nu pot să vă vorbesc despre un om pe care îl respect enorm, alături de care am trăit clipe minunate, fără ca acesta să fie de față. Dacă el este dornic să vă vorbească, nu am nimic împotrivă. Eu fiind persoană publică, este în regulă, însă Radu e o persoană deosebit de discretă și îi respect dreptul la intimitate. În plus, mereu am considerat că viața de familie trebuie să rămână privată, de aceea rareori am discutat amănunte din viețile noastre și ar fi total nepotrivit să încep să o fac acum.

Nu știu să vă spun multe… De fapt, cred că viața ne-a oferit niște provocări mai mari decât am putut noi duce. Asta nu înseamnă că nu mai suntem o familie în creșterea copilului nostru. Ba chiar facem tot ce putem să îi fim alături, să simtă că iubirea există, într-o altă formă, între părinți, uriașă pentru copilul nostru, și vom face tot ce putem să o creștem simțind că suntem o celulă a iubirii, toți trei, indiferent ce se întâmplă între adulți.”, a declarat Paula Seling pentru Viva.

Paula Seling despre divorț: „A fost un eșec”

Paula Seling a mai vorbit în același interviu, despre întreaga perioadă în care a fost nevoită să țină ascuns divorțul de Radu Bucura. Cântăreața a recunoscut că a văzut despărțirea ca pe un „eșec”. și a subliniat că „niciunul nu a greșit cu nimic”.

„Da, din 13 aprilie suntem pe drumuri separate. Atât pot să vă spun, pentru că a fost foarte greu! Personal, am considerat un eșec faptul că am ajuns aici, însă probabil că toate lucrurile au un rost pe lume și se întâmplă pentru că așa se întâmplă. Cred că nu trebuie să întrebi de ce. Și, vă asigur, niciunul nu a greșit cu nimic.”, a completat Paula Seling.

Paula Seling și Radu Bucura au adoptat o fetiță

Radu Bucura îi era Paulei Seling și manager, susținând-o și ghidând-o în foarte multe proiecte. Divorțul a afectat-o și pe plan profesional, însă spune că are o comunicare bună cu fostul soț, iar acesta este implicat în creșterea fetiței lor.

„Relațiile între noi sunt foarte OK. Comunicăm și colaborăm în creșterea Elenei. Asta contează cel mai mult și suntem implicați, pe deplin, în viitorul fetiței noastre. Aceste goluri nu se pot înlocui, poți doar să mergi mai departe și să cauți soluții noi la probleme noi. Nimic nu va fi la fel, dar este parte din dezvoltarea noastră, a fiecăruia, a amândurora.”, a mai spus ea.

