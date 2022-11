Pasiunea secretă a Giuliei Anghelescu: “Soțul zice că din cauza mea nu slăbește”/ EXCLUSIV

Giulia Anghelescu face parte dintre oamenii norocoși care investesc timp în pasiunile lor. După o viață dedicată muzicii, artista face cursuri pentru a putea profesa ca psiholog, ea fiind licențiată în domeniu. În viața de zi cu zi, ea a fost dintotdeauna atrasă de arta culinară și îi place să pregătească tot felul de delicatese pentru ea, pentru partenerul de viață, dar și pentru cei doi copii.

Vlad Huidu îi reproșează, mai în glumă, mai în serios, că el nu reușește să slăbească din cauza faptului că gătește foarte bine. Giulia Anghelescu a fost dintotdeauna preocupată de modul în care arată și s-a străduit să aibă o greutate constantă. “În trecut de la stres slăbeam foarte mult, acum de ceva timp nu mai slăbesc, acum am început să mă îngraș de la stres, deși nu mănânc neapărat, dar așa cred că funcționează mai nou organismul meu. În principiu nu au fost oscilații care să sară în ochi, dar au fost. Singura și cea mai proastă dietă pe care am ținut-o vreodată în viața mea a fost când aveam 16 ani. Tocmai mă întorsesem din turneu, mă îngrășasem foarte mult, adică 10 kg și apoi aveam de filmat un videoclip la care trebuia să fiu bine, în niciun caz cu 10 kg în plus. Aceea a fost singura dată când am ținut o dietă fără să știu exact care e treaba cu dietele, fiind adolescentă de unde să știu? Atunci am făcut foamea, de aceea m-am ales cu gastrită. Este lucrul pe care nu îl recomand nimănui, o dietă sănătoasă și echilibrată clar te ajută să nici nu ajungi în punctul în care să ai nevoie de un regim mai drastic”, a povestit artista pentru Unica.ro.

Giulia și Vlad Huidu

Giulia Anghelescu a învățat regulile de bază de la nutriționist

După ce în adolescență s-a confruntat cu probleme de sănătate ca urmare a înfometării, ulterior, când a vrut să dea jos câteva kilograme, Giulia Anghelescu a apelat la serviciile unui nutriționist. Așa că știe regulile și care alimente o ajută să aibă greutatea pe care și-o dorește.

“La nutriționist am fost în anii trecuți, acum deja cam știu ce poate corpul meu și ce își dorește organismul și nu mai ajung decât dacă e musai. Avem perioade când eu și Vlad țineam dietă împreună. Când el slăbise 14 kg țineam un regim împreună, nu era un regim extraordinar de greu de dus, făceam foarte mult sport, mâncam foarte sănătos. Dar acum încă încerc să-l conving să renunțe la dulciuri, la sucuri, la pâine, nu prea reușesc”, a declarant, pentru Unica.ro, Giulia Anghelescu.

Giulia Anghelescu

Giulia Anghelescu: “Sunt pasionată de gastronomie”

Cântăreața recunoaște că arta culinară este punctul ei forte în viața de zi cu zi, iar de acest beneficiu se bucură întreaga familie. Deși apreciază mâncarea și se declară încântat de talentul soției, mai în glumă mai în serios, Vlad îi reproșează că tocmai aceasta este cauza pentru care el are kilograme în plus. “Normal că gătesc! El zice că din cauza mea nu slăbește, pentru că eu gătesc prea bine. Pare că da. Sunt pasionată de orice înseamnă gastronomie, dacă mă lasă cineva în bucătărie, acolo stau o zi întreagă fără doar și poate. De la mama am învățat și bine, la început, practic nu știam să fac nimic, dar ușor ușor am învățat de la mama, după care am învățat după niște cărți, după care am descoperit youtube-ul și m-am apucat de treabă”, a povestit, pentru Unica.ro, Giulia Anghelescu.

Cântăreața nu întâmpină dificultăți în ceea ce privește rețetele, fiind dornică să înveșe lucruri noi, să experimenteze și să își pună amprenta personală asupra multor feluri de mâncare. Cozonaci nu face, pentru că ei sunt specialitatea mamei sale și, în plus, ea nu consumă dulciuri. “Orice îmi iese cel mai bine, eu cu dulciurile nu prea sunt, dar am și câteva dulciuri care îmi ies bine”, ne-a spus ea. Cum soțul ei nu are preferințe, meniul îl stabilește ea. “Ultima dată am făcut un butter chicken, care i-a plăcut foarte mult. A fost prima dată când l-am făcut, am sperat că nu o să iasă bun, ca să nu mai fac , pentru că mi s-a părut destul de greu să fac această rețetă, dar lui Vlad i-a plăcut foarte mult, deci mai facem. Eu mi-aș dori să-mi spună ce are poftă să mănânce, nu să spună: “Fă ce vrei tu, că oricum iese bun!”, ne-a spus amuzată artista.