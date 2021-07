Oana Roman vrea să o dea în judecată pe Vica Blochina: „Va trebui să răspundă pe cale legală”

Oana Roman și Vica Blochina au ajuns protagonistele unui scandal de proporții după vacanța din Egipt, unde au sărbătorit ziua de naștere a fiicei lui Petre Roman. Fosta iubită a lui Victor Pițurcă a făcut dezvăluiri uluitoare despre cea care în urmă cu două luni îi era prietenă bună.

Prezentă într-o emisiune TV, Oana Roman a spus că nu îi va răspunde cu aceeași monedă, însă pare decisă să ajungă în sala de judecată cu Vica Blochina.

„Mă duc în instanță! Așa cum am procedat și în cazul altei persoane care m-a denigrat, tot așa voi face și în acest caz. Va trebui să răspundă pe cale legală pentru aceste atacuri nefondate la adresa mea. Și când ai deja câteva procese de calomnie pierdute (…)”

„Există acum oameni care ne atacă pe mine și pe Marius. Atacuri furibunde la adresa mea au avut multe de-a lungul vremii, chiar și de la oameni apropiați! Eu niciodată nu o să răspund la delațiuni! Eu niciodată nu am atacat la rândul meu! Nu pot să știu ce simte ea. Eu nu o să vorbesc urât despre prietenii mei! Nu am început eu scandalul! Nu am vorbit cu ea! Ea trebuia să vină să-mi spună mie dacă avea ceva de spus. Eu iert, dar îi iert pe cei care-și doresc asta”, a spus Oana Roman la emisiunea „Xtra Night Show” de la Antena Stars, potrivit Libertatea.ro.

De ce o acuză Vica Blochina pe Oana Roman

În emisiunea lui Teo Trandafir de la Kanal D, Vica Blochina a făcut dezvăluiri incendiare despre relația ei cu Oana Roman.

„Totul a început la ziua mea, atunci când, Marius s-a îmbătat foarte tare, a început să înjure invitații mei, inclusiv pe Oana. A primit bătaie la un invitat și a fost dat afară de la eveniment. Din acel moment, Marius i-a interzis să mai vorbească cu mine, dar nu mi-a spus motivul. După ce a plecat Marius cu toți banii, cu toate hainele și cu firma, Oana mi-a dat mesaj că îi pare rău, că suferă și atunci fata buna iar s a activat și am dus-o de mânuță peste tot, am ajutat-o și cu bani.

Ea de mine s-a folosit foarte mult. Când vrei să verifici un prieten, vezi cum e când nu mai are nevoie de tine, cum se poartă cu tine când nu mai are nevoie de ajutorul tău. Nu suntem certate, pur și simplu nu vorbesc cu ea. Am trecut o dată cu vederea. Pentru mine nu mai există nicio cale de împăcare, niciodată, în viața asta. Am trecut o dată cu vederea”, a declarat Vica Blochina pentru cancan.ro.

„În pandemie i-am dat cardul meu”

„Eu am ajutat-o foarte mult, nu apreciază nimic și pe nimeni, de aia nu are prieteni. I se pare că totul i se cuvine, s-a folosit de mine foarte mult. Dacă lumea o ajută atunci când se plânge, pentru că se plânge toată ziua, are impresia că i se cuvine și, când se vede cu sacii în căruță, după, ea este șefa.

În pandemie, i-am dat cardul meu pentru că ea nu avea bani, am ajutat-o foarte mult inclusiv cu afacerea pe care o are. Nu are pe nimeni lângă ea, pentru că toată lumea i-a întors spatele, iar eu nu înțelegeam de ce”, a susținut fosta iubită a lui Victor Pițurcă.

Ce s-a întâmplat în vacanța din Egipt

Pe lângă toate aceste dezvăluiri, Vica Blochina a povestit și ce s-a întâmplat în Egipt, acolo unde a mers împreună cu Oana Roman pentru a sărbători ziua de naștere a acesteia.

„Dacă se duce pe moca, stă pe oriunde, dar eu nu sunt așa, în fine și după ce s-a filmat prin hotel, le-a trimis ălora din recepție și ei au spus: Ohh… you are famous. Și ce crezi că spune ea : Do you know Madonna in America? I am Madonna in România, am leșinat de râs . După, am mers la restaurant cu Madonna de România.

La restaurant și-a comandat 6 creveți și au făcut 100 euro. Nu vrei să știi ce i-a făcut ospătarului pentru ăia 100 de euro. Am crezut că nu este adevărat. Cum a înjurat și cum a țipat că să-i facă reducere și i-a făcut 20 de euro. Foarte multă lume mi-a spus și m-a tras de mânecă să nu mă încurc cu ea”, a mai spus Vica.

Vica Blochina susține că Oana Roman a vrut să-l facă gelos pe Marius Elisei

„Când ne-am întors din Egipt, acolo unde am petrecut ziua ei de naștere, Oana m-a rugat să vin cu ea la mare, în Mamaia, pentru că nu avea cu cine să meargă, dar ea, de fapt, avea deja scenariul făcut. Fără să știu despre ce este vorba, s-a combinat cu un individ, s-a pozat în mașinile lui de lux pentru a-l face gelos pe Marius.

Eu nu știam nimic despre acel bărbat. Ajunsă acasă, Marius a așteptat-o și i-a cerut să se împace cu el pentru că o iubește, iar eu am picat la mijloc.

Oana s-a folosit de mine și i-a spus lui Marius că eu sunt de vină că ea s-a combinat cu acel individ. Evident, a început să mă înjure și să-mi arunce cuvinte urâte. Oana s-a folosit de mine și eu am picat la mijloc între ei doi și Marius m-a înjurat pe la toate colțurile. Nici până în ziua de azi nu am primit explicații din partea Oanei”, a mai declarat vedeta.

Sursă foto: Instagram