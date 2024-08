Oana Moșneagu și Vlad Gherman au renunțat la ideea de a achiziționa o locuință în care să se mute după căsătorie. Cei doi actori locuiesc cu chirie și, speriați de explozia prețurilor pe piața imobiliară, au decis să amâne momentul în care își vor cumpăra propria casă. Între timp, veniturile câștigate înainte de căsătorie le-au investit în patru garsoniere, câte două pentru fiecare.

Oana Moșneagu și Vlad Gherman locuiesc într-un apartament închiriat

Invitată la Fresh by Unica, Oana Moșneagu ne-a vorbit despre investiția făcută în imobiliare și a dezvăluit de ce ea și Vlad Gherman au decis să locuiască, în continuare, cu chirie. Actrița din serialul „Lia – Soția soțului meu”, difuzat la Antena 1, a declarat, pentru UNICA.ro, că prețurile în creștere înregistrate pe piața imobiliară au determinat-o să nu își mai dorească să își achiziționeze o locuință în care să trăiască împreună cu proaspătul soț.

„Am renunțat la căutare, este ceva superb. Păi să duci o nuntă, să mai cauți o casă, e deja… (…). Am avut un avânt la un moment dat și ne-am lovit de realitate și de ceea ce înseamnă piața imobiliară în momentul ăsta și prețurile de pe piața imobiliară. Am zis ok, hai să mai stăm! Hai să terminăm cu nunta, să ne facem niște socoteli, să vedem cam pe unde suntem la sfârșitul anului, cu banii pe care îi punem deoparte împreună și, după ce am tras linie, vedem dacă are sens să facem pasul ăsta. Mai nou luăm în calcul varianta în care ne mutăm într-un apartament mai mare, tot cu chirie”, a spus Oana Moșneagu, pentru Unica.ro.

Actrița recunoaște că și-a dorit întotdeauna casa ei, dar achiziția garsonierelor și flexibilitatea de a locui cu chirie aproape de platourile de filmare îi oferă un confort de care are nevoie în această perioadă.

„Investim banii câștigați în gasoniere”

„Investim banii câștigați în gasoniere, ne vin niște chirii de acolo, chiria din apartamentul nostru în care am sta se plătește din chiriile celelalte, și mai punem niște bani deoparte. Poate n-o să ne luăm niciodată casa noastră sau apartamentul nostru. Eram foarte atașată până de curând de ideea de a avea locul meu, de a avea stabilitate, mai ales că noi avem o meserie în care azi poți să ai de lucru, mâine poți să nu ai. (…)

Dar, pentru că am făcut pasul ăsta cu gasonierele și am cumpărat, înainte de căsătorie, eu – două, el – două, cu toți banii pe care i-am strâns fiecare, ani în care am lucrat, mi-am dat seama că ok, le am pe astea două, îmi iau chirie pe ele. Deci toată viața o să am de unde să plătesc chiria în altă parte, nu mai sunt presată de chestia asta. (…) Dacă filmăm în afara Bucureștiului, în zona de nord, ne mai util să stăm undeva aproape de ieșirea din din București, dacă avem spectacole multe spre zona de centru, este ca naiba să vin. Fac o oră.

Și atunci m-am gândit că poate nu ar fi rău să avem așa o mobilitate și flexibilitate, dar încă ne-am luat decizia până la capăt, pentru că amândoi suntem pasionați de amenajare, de decorare”, a adăugat Oana, la Fresh by Unica.

În cadrul interviului, Oana Moșneagu ne-a dezvăluit ce rol a jucat terapia de cuplu în relația cu Vlad Gherman, cum vor arăta cele două rochii pe care le va purta la nuntă, eveniment stabilit pentru 2 iunie 2024, dar și ce provocări au întâmpinat în organizarea petrecerii. Am aflat ce job-uri a avut înainte să devină actriță, cum parcursul ei în lumea actoriei nu a fost deloc unul lipsit de dificultăți, dar și cum se pregătește pentru cel mai important rol din viața ei, cel de mamă.

De ce se simțea predispusă la nefericire toată viața și care este momentul care i-a schimbat parcursul puteți afla urmărind interviul integral Fresh by Unica de mai jos.

