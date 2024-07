Oana Moșneagu va purta două rochii de mireasă la nuntă. Vlad Gherman a ajutat-o să aleagă: „I-am arătat poze cu mine” / Exclusiv

Înaintea cununiei civile cu Vlad Gherman, Oana Moșneagu a făcut o vizită fulgerătoare în platoul Fresh by Unica, unde, cu un entuziasm molipsitor, ne-a vorbit toată un zâmbet despre ultimele pregătiri dinaintea nunții sale de pe 2 iunie. Tânăra de 33 de ani ne-a vorbit, totodată, despre dorința ei și a lui Vlad de a deveni părinți cât mai curând, dar și despre drumul întortocheat pe care l-a parcurs de la adolescenta visătoare din Mioveni la actrița de succes care este în prezent.

Oana Moșneagu, de la adolescenta visătoare din Mioveni, la actrița de succes din prezent

Oana Moșneagu și-a dorit dintotdeauna să fie actriță. Pentru că părinții nu au încurajat-o în această direcție, Oana s-a reorientat profesional, alegând Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, secția Engleză-Franceză. Nu a renunțat niciodată la visul de a deveni actriță însă.

Înainte să dea o șansă Actoriei, Oana Moșneagu a lucrat ca promoter, organizator de evenimente și model. În paralel, Oana a continuat să meargă la castinguri pentru actori amatori, astfel obținând un rol în emisiunea „Lecții de viață” de la Pro TV.

Acolo, tânăra a cunoscut o actriță care i-a remarcat abilitățile și a încurajat-o să aplice la UNATC. A fost admisă, iar de atunci viața ei a fost un șir nesfârșit de reușite. A fost distribuită în serialele „Fructul Oprit” și „Adela”, iar în prezent joacă în serialul „Lia, soția soțului meu”. Simultan, Oana joacă, alături de soțul ei, Vlad Gherman, în comedia „Hoți de onoare”, pusă în scenă în mai multe orașe din România, ca parte a unui turneu național.

În ciuda filmărilor pentru „Lia”, spectacolului „Hoți de onoare” și pregătirilor intense pentru nuntă, Oana Moșneagu a rămas o prezență constantă și plină de umor pe rețelele sociale.

Cum vor arăta rochiile de mireasă ale Oanei Moșneagu

„Mă împart între spectacole, filmările pentru Lia și ce filmări micuțe mai avem pe lângă. Am un program puțin cam plin, dezorganizat, haosat, cam greu să-mi programez din timp ceva și să mă și țin de ceea ce programez. Pe lângă toate astea mai avem de terminat de organizat și nunta. Sunt multe, într-o perioadă super plină”, a spus Oana Moșneagu, la Fresh by Unica.

După ce a probat zeci de rochii de mireasă, actrița a ales două, prima simplă și clasică, iar a doua, deși mulată, suficient de comodă încât să-i permită să danseze în voie pe ringul de dans. „Prima este mai clasică și mai simplă. O voi purta la cununia religioasă și la petrecere până la dansul mirilor. După am ales o rochie mai comodă, la fel de frumoasă, destul de strâmtuță, sper să mă pot desfășura. Cea pe care am ales-o era printre primele pe care le-am probat. După ce am probat 70, m-am întors la una dintre primele zece”, ne-a mai spus Oana Moșneagu.

Ce tradiții nu vor respecta Oana Moșneagu și Vlad Gherman la nuntă

Vlad Gherman și Oana Moșneagu vor da skip la majoritatea trandițiilor de nuntă. Ginerele și mireasa locuiesc deja împreună, așadar tradiția luatului miresei de acasă nu-și mai are rostul. Nici bradul de nuntă nu-l vor împodobi și nici dansul găinii nu va avea loc. Oana nu este foarte încântată nici de obiceiul cu furatul miresei.

„Nu mi-ar plăcea să ratez o oră din nunta mea, o mai fac și duminica. Petrecerea începe undeva pe la ora 19:00. A doua zi lumea mai merge la muncă, nu putem să o ținem până la 9 dimineața, să pierd o oră… și unde să mă duc, în pădure? În Ciolpani facem noi nunta. Dacă au vreo idee inedită să zburăm până la Paris și înapoi, nu știu. Vreau să fiu cât mai prezentă la nunta mea. Zboară timpul foarte repede. Vreau să mă bucur de tot ce am pregătit”, a mai spus Oana Moșneagu, la Fresh by Unica.

„Nu cred că a existat un aspect cât de mic ușor de bifat”

Vlad Gherman și Oana Moșneagu încă n-au pregătit coregrafia pentru dansul mirilor însă actrița își dorește să fie, în primul rând, un moment pentru ea și Vlad. Cât despre restul pregătirilor, actrița ne-a mărturisit că niciun aspect, în afara locației, nu i s-a părut ușor de gestionat.

„Nu cred că a existat un aspect cât de mic ușor de bifat. Locația a fost o alegere mai ușor de făcut pentru că deja mi-o doream foarte tare. Când vine vorba de trupe de cover-uri, în afară de faptul că prețurile nu sunt deloc unele accesibile, a fost greu să găsim ceva care să ne convină pentru că ne doream un artist care să poată să cânte și folclor și melodii de pe vremea tinereții noastre și de acum. Voiam o trupă care să ridice invitații în picioare. Am găsit până la urmă. Eu vreau să se danseze, să se distreze toată lumea”, a spus Oana Moșneagu, la Fresh by Unica.

Oana Moșneagu, emoții pentru cununia religioasă cu Vlad Gherman

Oana are cele mai multe emoții pentru momentul în care ea și Vlad se vor vedea pentru prima dată în ținutele de nuntă și pentru cununia religioasă.

„Am emoții când mă gândesc la slujba de la biserică. Cred că, în sufletul nostru, se va produce legătura la un nivel atât de profund încât o să ieșim femeile cu machiajul întins. Momentul acela cred că o să fie cel mai important pentru noi. Emoțiile cele mai puternice cred că vor fi atunci și probabil când ne vom vedea pentru prima dată, el pe mine în rochia de mireasă și eu pe el în costumul de mire”, a mai spus Oana Moșneagu, pentru Unica.ro.

Atât Oana, cât și Vlad și-au văzut deja ținutele de nuntă. În nehotărârea ei, actrița i-a arătat actorului o poză cu ea în rochia de mireasă, însă fără cap.

„În marea mea nehotărâre, în acele luni de mare strofocare, i-am zis: «Uite care e faza, eu am probat 70 de rochii, ajută-mă cumva să aleg ceva!». I-am arătat poze cu mine în rochie dar fără cap. Știe rochia, dar în ziua aia o să fie altfel, o să fie cu machiaj, cu păr, deci și ăla cred că o să fie un moment emoționant”, ne-a povestit Oana Moșneagu.

Cum vor arăta verighetele alese de cuplu

Cuplul a ales un design unic pentru verighetele lor. Inelele sunt în producție, după ce perechea a făcut o primă probă și nu a fost încântată de rezultatul final.

„Nu sunt niște inele clasice. Verighetele ar trebui să aibă niște unghiuri destul de brute, nu foarte bine finisate. Pe lângă verighetă ar trebui să am un ineluș cu pietricele care pare o crenguță de copac. Sperăm să arate interesant, pentru că am făcut o mică probă și nu erau în zona în care ne doream noi”, a explicat Oana Moșneagu, la Fresh by Unica.

Vlad Gherman, relație specială cu părinții Oanei Moșneagu

Părinții Oanei Moșneagu sunt foarte fericiți că fiica lor se căsătorește și, mai ales, că văd cât de fericită este alături de Vlad. Actrița spune că părinții ei s-au îndrăgostit imediat de el și că sentimentul a fost reciproc.

„Ai mei îl iubesc cu adevărat și sunt foarte fericiți pentru mine. Au emoții. Mama și-a dorit toată viața ei să mă vadă mireasă, tata și-a dorit toată viața să mă vadă la casa mea, așa că e combinația ideală. Ani de zile am auzit întrebarea legată de măritiș și acum de copil. Evident că sunt foarte fericiți că se întâmplă, cred că ei sunt foarte fericiți că se întâmplă în primul rând și că nu mor singură fată bătrână (râde)”, a mai povestit Oana Moșneagu, la Fresh by Unica.

Oana Moșneagu, Fresh by Unica

Am mai vorbit cu Oana Moșneagu despre parcursul ei profesional, dorința ei de a deveni mamă cât mai curând, precum despre ce au învățat ea și Vlad Gherman în cadrul ședințelor de terapie de cuplu. Nu rata interviul integral mâine, de la 19:00, pe www.unica.ro, canalul nostru de YouTube și pagina de Facebook Unica.ro!

