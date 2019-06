Nico a ajuns la spital după ce a slăbit 7 kg în 7 zile cu o dietă celebră

Nico, în vârstă de 49 de ani, a ținut recent o dietă cunoscută de toată lumea și încercată de foarte multe celebrități, atât de la noi, cât și din afară. Artista a reușit să slăbească 7 kg în 7 zile însă și-a pus viața în pericol și a ajuns pe mâinile medicilor: „Dukanul nu o să-l mai țin niciodată pentru că mi-a fost rău. Am avut un șoc foarte, foarte nasol. Nu știu, de la proteine, nu știu ce s-a întâmplat. Doar primele zile le-am ținut, după care m-a luat cu tremurici, am ajuns până la urmă la perfuzii și apoi a trebuit să iau vitamine. Am slăbit 7 kilograme în 7 zile, adică 1 kilogram pe zi, dar și acum spun același lucru: Dieta Dukan nu o să o mai țin niciodată!”, – a declarat cântăreața, potrivit România tv.

Dieta Dukan, deși oferă rezultate rapide, este foarte blamată de medicii nutriționiști care nu o recomandă sub nicio formă, considerând-o periculoasă și nocivă pentru sănătatea organismului. În plus, în majoritatea cazurilor, după un timp, se revine la greutatea inițială.

Sursă foto: Facebook