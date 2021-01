Artista Miley Cyrus (28 de ani) suferă din cauza pierderii unei ființe dragi ei, Mary Jane. Într-un mesaj publicat în mediul online joi, 7 ianuarie 2020, Miley a numit-o pe Mary Jane cea mai bună prietenă a ei.

Miley Cyrus este în doliu. „A fost mai mult decât o prietenă”

Totodată, solista a explicat cum cățelușa ei a fost diagnosticată cu cancer în urmă cu un an. Miley a fost „sfătuită să petreacă fiecare secundă bucurându-se de spiritul ei special”, lucru pe care nu l-a luat de bun.

„Când a venit vorba despre ÎNGERUL meu Mary Jane … niciodată nu am uitat cadoul pe care l-am primit”, a scris. „Ea a făcut imposibil acest lucru. Era un câine cu aripi, într-un fel.” Cântăreața a dezvăluit că a fost nevoită să-i curme viața pentru a o scuti de suferință.

VEZI GALERIA FOTO ( 7 )

„I-am mulțumit în repetate rânduri pentru ce a reprezentat pentru mine în timp ce-și dădea ultima suflare”, a mai spus. „A fost mai mult decât o prietenă sau o membră a familiei.

A fost ceva atât de diferit. Ceva ce nu pot defini. Conexiunea noastră a fost pur și simplu DIVINĂ. O iubire ce nu poate fi comparată.” Miley a adoptat-o pe Mary Jane în 2012 alături de fostul ei soț, actorul Liam Hemsworth (30 de ani).

Cântăreața și actorul s-au cunoscut filmând pelicula The Last Song. S-au căsătorit în 2018 și au divorțat după mai puțin de un an. În 2014, când celălalt câine al ei, Floyd, a murit, solista a spus că Mary Jane a fost cea care a ajutat-o să depășească momentul.

„A venit în ajutorul meu ori de câte ori inima mi-a fost frântă. A așezat piesele rupte din mine la loc. Să trec prin această suferință fără magia ei mă face să mă simt foarte singură.”

În 2016, în cadrul competiției muzicale The Voice, actrița a explicat conexiunea ei specială cu animalele: „Le văd drept creaturi spirituale. Ele văd restul lumii pe care noi nu o putem vedea”.

Foto: Instagram

Citește și:

Mirela Vaida, concurentă în noul sezon „Te Cunosc de Undeva”! Cine sunt ceilalți concurenți?

Adela Popescu este însărcinată cu al treilea copil! Primele declarații

Cristina Șișcanu, din nou la TV! Din ce emisiune va face parte?

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro