Marius Neagu, spectacol pe scena „Românii au Talent”! Tânărul și-a dat demisia și își câștigă banii dintr-un pachet de cărți / Exclusiv

Marius Neagu, spectacol pe scena „Românii au Talent”, emisiunea de la Pro Tv! Tânărul a obținut 4 de „DA”!

Marius Neagu a făcut spectacol pe scena „Românii au Talent”, show-ul de la Pro TV, săptămână trecută când a primit 4 de„DA” din partea juriului! Tânărul în vârstă de 24 de ani este din București și simte că pasiunea pentru magie i-a schimbat viața.

Marius Neagu de la Românii au Talent s-a lăsat de jobul de analist financiar ca să facă magie

Recent, Marius Neagu și-a dat demisia pentru a se axa pe magie. A lucrat ca analist financiar pentru a se putea susține, dar drumul lui este altul. E mulțumit că poate să câștige dintr-un pachet de cărți. Concurentul de la „Românii au talent” spune că trăiește din sentimentul acela de goosebump pe care îl au oamenii când îi văd trucurile.

Pe scena „Românii au talent” a prezentat un moment care a avut la bază modul în care oamenii iau anumite decizii. Iar ceea ce a prezentat l-a făcut până și pe Dragoș Bucur care spune mereu că nu crede în așa ceva că: ”ușor, ușor, mă apropiați de magie”.

Pe de altă parte, Mihai Bobonete, care este cunoscut pentru faptul că urmărește la nivel mondial momente de magie, l-a lăudat. ”Cu emoție, cu un speech bine pregătit. Ai făcut lucrurile cu măsura potrivită”, a spus el. Marius Neagu a plecat acasă cu 4 de DA și calificarea în următoarea etapă.

Marius Neagu s-a pregătit două luni pentru momentul de la Românii au talent

Cât timp acorzi pregătirii unui moment? Dar specific celui pe care l-ai arătat la Românii au talent?

Nu aș putea spune cu exactitate timpul pe care îl aloc în pregătirea unui moment. Chiar și numerele pe care le prezint de ani de zile în fața oamenilor, încă sunt exersate și îmbunătățite atunci când am ocazia. Îmi doresc ca atunci când performez în fața oamenilor. Aceștia să primească cea mai frumoasă variantă a acelui moment magic pe care o pot prezenta în acel moment.

Dacă ar fi totuși să aproximez timpul pe care l-am alocat momentului pregătit special de la 0 pentru Românii au talent, aș spune că undeva la 2 luni.

Ce reacții ai primit după participarea în emisiune? Ce au spus familia, prietenii?

Cea mai mare dorință a mea de la această participare era ca toți oamenii prezenți în sală în acea zi să simtă măcar un strop din emoția pe care o simt eu atunci când fac magie. Si să primească mesajul transmis de către mine.

Bucuria a fost imensă când am văzut la finalul momentului că toți cei prezenți au rezonat și au simțit că magia este mai mult decât un „truc cu cărți”.

„Experiențele personale îmi dau cea mai mare doză de inspirație atunci când îmi doresc să creez un nou moment magic”

O bucurie și mai mare am simțit după difuzarea momentului. Sutele de mesaje îmi spuneau faptul că emoția a reușit să treacă de ecran și să ajungă în inimile lor. Acestea au fost momentele care m-au făcut să mă simt împlinit sufletește cu ceea ce am realizat odată cu participarea din acest an. Bineînțeles, familia și prietenii mei au fost aproape de mine făcându-mă să mă simt din plin apreciat și încurajat pentru drumul meu în acest concurs.

Ce te inspiră în pregătirea momentelor tale? Te-ai folosit vreodată și de experiențele personale?

În mare parte, experiențele personale îmi dau cea mai mare doză de inspirație atunci când îmi doresc să creez un nou moment magic. Astfel reușesc să pun suflet și să creez o legătură specială cu acel moment pe care urmează să îl prezint mai departe în fața oamenilor. Cumva este modul meu de a îmi exprima emoțiile, trăirile și unele experiențe de viață.

Pe lângă magie, ce îți place să faci în timpul tău liber?

Dacă ar fi să fac un clasament al pasiunilor mele, pe locul 2 se regăsește sportul. De-a lungul anilor de copilărie și adolescență, am fost foarte aproape de sport. De la fotbal și handbal, până la tenis de masă și squash. Am căutat întotdeauna să îmi testez limitele și să fiu într-o continuă cursă cu mine însumi în tot ce am încercat să fac.

Marius Neagu: „Sunt un băiat simplu cu o dorința arzătoare de a împărți emoția și bucuria acestei pasiuni numită magie”

Ce ți-ai dori să știe cititorii noștri despre tine și activitatea ta?

Mi-aș dori să știe despre mine doar că sunt exact așa cum m-au văzut și m-au simțit pe scena Românii au talent. Un băiat simplu cu o dorința arzătoare în suflet de a împărți cu toți cei din jurul lui emoția și bucuria acestei pasiuni numită magie.

În prezent, reușesc să prezint momentele de genul celui prezentat pe scenă la diferite evenimente (publice sau private). Totodată, am reușit alături de prietenul și colegul meu, Claudiu Stanciu, să pornim un proiect de suflet. Un show de magie numit „Don’t Blink!”, menit să transmită o experiență unică pentru cei care aleg să fie prezenți.

Este vorba de un show în care sunt prezentate mai multe momente de magie îmbrăcate în povești de viață pline de emoție și bucurie. Toate acestea acompaniate de acorduri de chitară live.

Marius Neagu, de la „Românii au Talent”: „Medaliile nu sunt doar pentru campioni, ci pentru toți cei care nu renunță la luptă!”

Cititorii noștri pot afla mai multe despre activitate mea pe canalele personale de social media.

Și nu uitați, medaliile nu sunt doar pentru campioni, ci pentru toți cei care nu renunță la luptă! Rămâneți magici.

Foto: Pro Tv