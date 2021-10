Laurențiu Reghecampf ar fi înșelat-o pe Anamaria Prodan cu fosta lui soție, Mariana

Laurențiu Reghecampf (45 de ani) a depus actele de divorț de Anamaria Prodan (48 de ani). În prezent, antrenorul formează un cuplu cu altcineva. Laurențiu și Anamaria au aniversat în vara anului acesta 13 ani de mariaj. Împreună au un fiu, Laurențiu Reghecampf Junior (13 de ani).

Din primul mariaj cu fostul jucător de baschet Tiberiu Dumitrescu, Anamaria mai are două fiice, Rebecca (22 de ani) și Sarah (21 de ani). La rândul său, din primul mariaj cu Mariana Pfeiffer, Laurențiu mai are un fiu, Luca (19 ani). Fostul cuplu a mai avut o fiică, Ana Lisa Cristina. La doar un an și o lună de la naștere, fetița s-a stins din viață din cauza unei malformații congenitale la inimă.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 13)

Laurențiu Reghecampf a înșelat-o pe Anamaria Prodan cu fosta lui soție, Mariana

Potrivit Marianei, mariajul ei cu Laurențiu s-ar fi încheiat la scurt timp după ce antrenorul a cunoscut-o pe impresară. În emisiunea „La Măruță”, însă, Anamaria a declarat că ea și Laurențiu se cunoșteau dinainte ca Mariana și antrenorul să se căsătorească, dar și că aceștia din urmă erau separați deja de doi ani când ea și Laurențiu au devenit din nou un cuplu.

„Când m-am reîntâlnit cu Laurențiu Reghecampf și când am hotărât amândoi să mergem mai departe, pentru că ne pierduserăm în trecut, l-am întrebat ce legătură mai are cu soția. El mi-a spus că nu mai au niciun fel de legătură de doi ani, că dorm în camere separate”, a povestit Anamaria.

„Am invitat-o pe doamna Mariana Reghecampf la masă, unde a fost și Laurențiu, și i-am întrebat dacă își mai pot repara relația pentru a fi eu liniștită sufletește. Laurențiu a spus că nu se mai poate repara nimic, pentru că ruptura era de câțiva ani. În fața lui Dumnezeu eu stau dreaptă”, a încheiat.

„Este o minciună faptul că eu, Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan am stat la masă și am discutat! La fel cum, de altfel, este o minciună și faptul că eu și Laurențiu eram despărțiți de doi ani când ei doi s-au întâlnit pentru prima dată. Anamaria Prodan a avut o relație pasageră cu Laurențiu încă de la începutul căsniciei mele, la aproape doi-trei ani după ce ne-am căsătorit. Minte că l-ar fi cunoscut înainte ca eu să mă căsătoresc cu el!”, a declarat Mariana Pfeiffer, pentru CANCAN.

Articolul continuă după recomandări

Citește și:

Oana Zăvoranu, despre divorțul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf: „N-am să fiu ipocrită”

Anamaria Prodan, mesaj public pentru Laurențiu Reghecampf: „Îmi doresc să se ridice, pentru că este în genunchi”

Monica Tatoiu, despre divorțul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghcampf: „Un bărbat care a înșelat o dată, o are în sânge”

„Adevărul este că Laurențiu și Anamaria Prodan s-au cunoscut în perioada în care el era în lotul național de tineret, iar prima dată când s-a culcat cu el a fost pe vremea când el era într-un cantonament cu naționala de juniori, cazat la Hotelul Internațional, prin 1998, pe vremea când echipa era antrenată de Victor Pițurcă”, a mai spus Mariana Pfeiffer.

În trecut, Mariana a declarat că, după ce Anamaria și Laurențiu s-au căsătorit, ea a întreținut relații intime cu antrenorul. „Mă culcam cu Laurențiu, iar el era cu Ana. Eram soția lui, dar mă simțeam ca o amantă! Ce a făcut ea am făcut și eu! Am făcut dragoste la subsol, în timp ce el era cu Ana, în Germania. Am făcut dragoste cu el și la Târgoviște, el fiind căsătorit atunci cu Anamaria, iar eu fiind divorțată. Veneam de la aeroport și am mers la Târgoviște, în timp ce Ana rămăsese în America”, a declarat Mariana Pffeifer la Acasă TV.

„Aș vrea ca Anamaria să simtă ce am simțit și eu. Laurențiu m-a anunțat la telefon că vrea să divorțeze. Mi-a spus: «Ești o mamă bună, ești o soție ideală, ești gospodină, dar nu se poate să trăim împreună». A zis că nu mai merge, nu ne mai potrivim. Eu nu apucasem să mă mut și ea venea deja la mine acasă”, a continuat.

„Într-un sfârșit de săptămână a venit și a vrut să mă ajute să car mobila. Are un tupeu incredibil. Măcar putea să aibă bunul simț și să nu vină acolo cât eram eu acolo. Laurențiu m-a sunat într-o seară și mi-a spus că Anamaria este însărcinată și că trebuie să divorțăm”, a încheiat.

Foto: Libertatea.ro; Instagram; Facebook