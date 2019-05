Kanye West a vorbit deschis despre lupta cu tulburarea bipolară

Controversatul artist va apărea în show-ul lui Letterman, „Me Next Guest Needs No Introduction” unde va vorbi fără perdea despre boala mentală de care suferă ce tratament urmează, potrivit Metro.co.uk.

West, în vârstă de 41 de ani, a dezvăluit ce simte atunci când are un episod.

„Pot să vă spun ce simt în acel moment. Simt o conexiune mai mare cu universul. Este o problemă de sănătate, acesta este un creier scrântit, ca o gleznă scrântită. Când cineva are glezna scrântită, nu îl mai împingi. Cu noi, odată ce creierul nostru ajunge la un nivel de scrântire, oamenii fac orice ca să fie mai rău”, a explicat rapperul.

„Ei fac tot posibilul. Ne aduc în acel punct și fac orice ca să agraveze situația”, a completat Kanye.

Starul a vorbit și despre felul în care sunt tratați pacienții în clinicile de psihiatrie, făcând referire la momentul când a fost încătușat și drogat în anul 2016, când a fost reținut în mod involuntar.

În noiembrie 2016, Kanye West a fost adus la UCLA Medical Centre pentru că ar fi suferit de psihoză temporară, ce a fost cauzată de lipsa somnului și deshidratare.

Acesta a recunoscut că pe perioada unor astfel de perioade simte o „hiper-paranoia” și crede că toată lumea vrea să îi facă rău.

„E acest moment în care simți că toată lumea vrea să te omoare. Nu pea ai încredere în nimeni. Când te afli în această stare, ești hiper-paranoic în legătură cu orice. Simți că guvernul pune o recompensă pe capul tău. Simți că ești înregistrat. Simți toate aceste lucruri”, a mărturisit artistul.

Acum, Kanye militează împotriva stigmatismului sănătății psihice și speră să schimbe felul în care oamenii ce suferă de boli mintale sunt tratați.

Cântărețul a spus că se „bucură” într-un fel că a avut experiența în care a fost încătușat și drogat deoarece acum poate schimba asta.

„Când ești în acea stare, ai nevoie de o persoană în care să ai încredere. Este crud și primitiv să faci așa ceva. Le place să îți taie propozițiile la jumătate. Le place să te facă să taci. Ceea ce spui nu înseamnă mare lucru”, a arătat West.

Kanye, care este însurat cu Kim Kardashian cu care are patru copii, explică cât este de importantă medicamentația pentru tulburarea bipolară.

„Dacă nu îți iei medicamentele în fiecare zi ca să te menții la o anumită stare, există posiblitatea să o iei razna și te poate duce într-un punct în care poți ajunge la spital”, a mai spus artistul.

Sursă foto: Shutterstock