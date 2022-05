Jason Momoa (42 de ani) formează un nou cuplu după divorțul de Lisa Bonet (54 de ani). Jason și Lisa s-au despărțit la începutul anului 2022, după 16 ani de relație, dintre care 4 de mariaj.

Jason Momoa are o nouă iubită după divorțul de Lisa Bonet

Actorul formează de câteva luni un cuplu cu Eiza González (32 de ani), relatează E! News. În aprilie 2022, Jason a participat la premiera din Los Angeles a celui mai nou film al actriței, „Ambulance”, însă perechea nu a pozat pe covorul roșu împreună.

„Chiar îl place. Este foarte focusată pe carieră momentan, dar toată lumea îl iubește. Este un tip în preajma căruia e distractiv să fii”, a declarat o sursă apropiată actriței.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 11)

Jason filmează în prezent „Fast X”, al zecelea film Fast & Furious. Deși ocupați, Jason și Eiza plănuiesc să se revadă ori de câte ori li se va ivi ocazia.

În ianuarie, Jason și fosta lui soție declarau: „Cu toții am resimțit presiunea și schimbările acestor vremuri transformaționale… O revoluție este în desfășurare, iar familia noastră nu este o excepție… de la a simți și a evolua de pe urma seismelor petrecute”.

Articolul continuă după recomandări

Citește și:

Kelly Osbourne este însărcinată cu primul copil. „Sunt extrem de fericită”

Amber Heard, despre prima oară când ar fi fost agresată de Johnny Depp: „M-a plesnit fără motiv”

Sean Penn și fosta soție, cină în New York la scurt timp după finalizarea divorțului

Megan Fox și Machine Gun Kelly își beau sângele unul altuia

Lisa și Jason, care s-au căsătorit în 2017, au explicat că „iubirea dintre ei merge mai departe, în modalități în care își dorește ea să fie cunoscută și trăită”. Cei doi au mai precizat că „vor să se elibereze unul pe celălalt” pentru a „fi cine încă învață că sunt”.

„Devotamentul nostru [este] neclintit față de această viață sacră și față de copiii noștri”, a mai spus fostul cuplu. „Fie ca iubirea să prevaleze”, au încheiat actorii. Lisa și Jason s-au cunoscut în anul 2004, într-un club de jazz, dezvăluia actrița în 2018, pentru revista Porter.

„Nu pot să zic că a fost intens din primul moment în care ne-am privit, dar de când ne-am cunoscut am rămas împreună. Atunci, iubirea a venit și a venit puternic, dar el nu a fugit, așa cum mulți bărbați o fac. Practic, m-a ridicat și m-a aruncat pe umărul lui, în stilul omului preistoric”, mai declara Lisa Bonet atunci.

În 2017, Jason a dezvăluit că a avut o pasiune pentru Lisa încă de la vârsta de 8 ani. „Am văzut-o la TV și am zis: «Mami, pe ea o vreau!». Mi-am zis că am s-o urmăresc pentru tot restul vieții și că am să o cuceresc”, a glumit actorul. „Întotdeauna a fost regina mea”, a completat.

Despre prima lor întâlnire, Jason a mai spus: „Momentul perfect, locul perfect, prieteni comuni… simțeam artificii în interior”. Cuplul are doi copii, Lola Iolani Momoa (14 ani) și Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha Momoa (13 ani). Din fostul mariaj cu Lenny Kravitz (57 de ani), Lisa mai are o fiică, Zoë Kravitz (33 de ani).

Foto: Profimediaimages.ro; Instagram