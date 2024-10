Iulia Albu, declaraţii inedite despre căsătoria cu Mike şi motivul pentru care nu a renunţat la numele fostului soţ: „Nu aş mai repeta greşeala de a face o nuntă atât de mare. Şi pe el o să îl cheme tot Albu Iacob” / EXCLUSIV

Cu sinceritate și umor, în cadrul emisiunii Fresh by Unica, Iulia Albu ne-a oferit detalii inedite despre viaţa sa personală, dar şi despre relaţia de 8 ani pe care o are cu Mike, partenerul cu care a participat la „America Express”. Pentru că este o femeie nonconformistă care întotdeauna a spus lucrurilor pe nume, vedeta a dezvăluit aspecte picante, în modul caracteristic, despre felul în care vede o eventuală căsătorie, dar și despre decizia de a păstra numele fostului soț, Mihai Albu, după divorț.

De ce Iulia Albu a păstrat numele fostului soţ după divorțul de Mihai Albu

După despărțirea de celebrul designer Mihai Albu, Iulia a rămas cu numele acestuia, ceea ce a stârnit multe întrebări și speculații. Dar la Fresh by Unica, vedeta ne-a clarificat motivul acestei alegeri.

Se pare că pentru Iulia Albu, decizia a fost una practică și sentimentală deopotrivă, reflectând dorința de a păstra o legătură simbolică între ea și Mikaela.

„M-am gândit de multe ori la povestea asta pentru că asta cu numele, știi, Iulia Albu. Multă lume mi-a spus, Doamne, de ce ai păstra numelele după ce ai divorțat? Nu știu. Realitatea este că aveam un nume foarte frumos înainte să mă căsătoresc, Vochiţa. Și îmi pare rău că nu l-am păstrat, inclusiv când m-am căsătorit. Am făcut o greșeală. Ar fi fost foarte frumos să îmi păstrez numele și pe Mikaela să o cheme Mikaela Vochiţa Albu. Asta mi-aș fi dorit”, ne-a spus Iulia Albu la Fresh by Unica.

Iulia Albu, detalii despre căsătoria cu Mike

În ceea ce privește o eventuală căsătorie cu Mike, Iulia Albu ne-a mărturisit că, deși ideea nu este total exclusă, nu o vede ca pe o necesitate. Cei doi sunt într-o relaţie de aproape un deceniu şi chiar dacă povestea lor de dragoste a fost presărată cu fel şi fel de situaţii controversate, au reuşit, în cele din urmă, să treacă peste ele şi fară un act de căsătorie.

„Sunt cu Mike de aproximativ 8 ani. Lucrurile funcţionează și fără căsătorie. (…) Am avut și eu perioada asta în care îmi doream foarte mult să mă recăsătoresc. Era în epoca de văl peste ochi. Eu nu consider că am nevoie de un act ca să îmi spună ceea ce știu deja. Adică dacă eu vreau să îmi petrec toată viața alături de o persoană, asta nu înseamnă că am nevoie de o hârtie ca să demonstrez”, ne-a mai spus Iulia Albu, în exclusivitate.

Dar cu toate acestea, vedeta nu exclude o ceremonie restrânsă, dacă în cele din urmă vor decide să facă pasul.

„Aş vrea să respect anumite tradiţii. Şi cu siguranţă nu aş mai face greşeala să fac o nuntă atât de mare. Bine, nu ca și când eu mi-am dorit o nuntă foarte mare prima oară. Şi da, aș vrea să am persoanele apropiate și cu siguranță nu i-aș amesteca ca să nu se certe. Aș avea câte o zi pentru fiecare, deci probabil că ar fi o nuntă care ar dura mai multe zile”, ne-a spus Iulia Albu, adăugând că o ceremonie mai intimă, dedicată doar persoanelor apropiate, ar fi o alegere mult mai potrivită.

Cum ar arăta rochia de mireasă a Iuliei Albu

În privința rochiei de mireasă, Iulia Albu a recunoscut că încă nu are o imagine clară despre cum ar arăta, dar a subliniat că își dorește ceva neconvențional și memorabil.

„Rochia de mireasă nu știu cum va arăta. Habar n-am. Nu știu dacă va fi o rochie de mireasă. Poate va fi o pasăre a paradisului și atât. Nu știu, habar n-am. Vom vedea dacă va fi cazul. Hai să nu zicem dacă, să nu fim ipocriți, pentru că o nuntă este un moment bun în care socrii se mai cunosc, se mai ceartă, se mai împacă. E ok, este drăguț pentru toată lumea”, a dezvăluit Iulia Albu.

„Ori rămân cu Albu și Iacob și pe el o să-l cheme tot Albu Iacob”

Dacă ar alege să se căsătorească cu Mike, vedeta mai în glumă, mai în serios, a expus varianta în care amândoi ar purta un nume combinat cu cel al fostului soţ.

„Nu știu, păi sunt mai multe variante aici. Ori iau eu numele Iacob și atunci o să mă cheme Iulia Iacob. Și atât. Ori rămân cu Albu și Iacob și pe el o să-l cheme tot Albu Iacob.

Era doar o posibilitate legală. Poate ea doar el numele Albu şi simt că am avea alte subiecte şi alte subiecte”, ne-a mărturisit Iulia Albu, arătându-și atât umorul, cât și abordarea neconvențională la Fresh by Unica.

Iulia Albu, mamă pentru a doua oară?

Deşi când a venit vorba de subiectul căsătoriei, Iulia Albu ne-a ţinut într-un joc constant: ba că nu vrea să se mărite, ba că poate s-ar mărita, atunci când am întrebat-o dacă îşi mai doreşte să aibă copii, răspunsul a fost instant afirmativ.

Ba mai mult, Iulia Albu ne-a dezvăluit că deja a avut o discuţie cu Mikaela pe acest subiect, iar răspunsul fiicei sale a fost unul care a amuzat-o teribil.

„Da, copiii vreau sa mai fac, da. Da, am vorbit cu ea despre subiectul asta (n.r. dacă a vorbit cu Mikaela despre un frăţior sau surioară). A spus, mami, daca faci o fetita si o sa aiba parul mai frumos decat mine, pentru ca Mike are un păr foarte frumos, o să mă supăr foarte tare. Dar era foarte mică atunci când mi-a spus asta”, ne-a spus Iulia Albu.

În emisiunea Fresh by Unica, Iulia a ţinut să menţioneze că între ea şi Mike există o relaţie bazată pe respect și independență.

Rămâne de văzut dacă va opta pentru o ceremonie de nuntă într-o zi, dar ceea ce este sigur e că Iulia Albu va continua să fie o prezență emblematică în showbizul românesc, fie că numele ei rămâne „Albu” sau nu.

Sursa foto: Fotograf Unica: Ada Cheroiu şi Instagram

