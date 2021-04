Inspiră-te din ritualurile Aidei Economu în rutina ta de frumusețe

Dacă ești în căutarea unei lecții interesante despre frumusețe, ei bine, astăzi, ea este predată cu sinceritate și naturalețe de Aida Economu.

Selectivă, seducătoare și cu o personalitate intimidantă, Aida Economu, actrița de teatru și de film, recunoscută pentru rolul Anei Casia din serialul de comedie Profu’, mărturisește că frumusețea adevărată trece peste limitările estetice și devine completă abia atunci când e conturată de trăsăturile unei personalități interesante, autentice și atrăgătoare.



Chirurgie estetică. Pro sau contra

„Am zis-o în repetate rânduri: prefer naturalețea. Pentru mine e o enigmă de ce cineva vrea să se opereze sau să se injecteze fără sa fie bolnav… Sau de ce cineva ar vrea să arate ca restul lumii…”

Rutina de înfrumusețare

„The Cream de la Augustinus Bader și spray-ul moisturising de la Susanne Kaufmann.”

Haircare pentru un păr sănătos

„Evit produsele de styling, dar folosesc uleiul de păr de la Moroccanoil și loțiunea cu Petroleum de la Gerovital pe care o aplic de când aveam vreo 18 ani.”



Puterea machiajului

„Dacă ne referim la puterea lui de transformare, nu mă interesează acest aspect. Eu cred că machiajul este bun să accentueze discret trăsăturile, atât.”

Eye make-up sau ruj roșu

„Aș zice machiajul discret al ochilor, buzele să se înroșească de la sărutat.”

Parfumul amintirilor

„Parfumul pudrei de talc din copilărie.”

Egalitate de gen. A fi sau a nu fi?

„Suntem diferiți, nu avem cum să fim egali. Dar cred că avem aceleași drepturi! Aici mi se pare că mai avem de lucru… Feminismul în esența lui își propune o normalitate, nimic altceva. Și nu cred că este vorba despre armele cu care luptăm, ci de filtrele diferite prin care vedem lumea. Cât despre importanța frumuseții în raport cu echilibrul emoțional mi se pare o asociere aberantă. Și ce e frumusețea asta? Ce ne propun revistele sau reclamele? Ce ne propune societatea în care trăim? Se modifică definiția frumuseții în funcție de epoca în care trăim? Ce e ea? Cine e ea? E Mona Lisa frumoasă – femeia, nu tabloul? Aberant, da.”

Ridurile au farmecul lor

„Am foarte mare grijă de pielea mea, dar nu mă lupt cu nimic. Nu cred că ridurile te fac bătrână, așa cum nu cred că vreo operație estetică te poate face tânără. Sunt convinsă că procesul de îmbătrânire nu e neapărat cel mai plăcut din lume, dar cred că ridurile sunt ultima problemă a îmbătrânirii. Mie de durerea de șale mi-e mai frică, dar mai am până acolo, sper. 😊”

Îi colorează viața

„Pun preț pe un mediu ambiant plăcut. Sunt un om al detaliilor, al micilor frivolități (fețe de masă brodate, tacâmuri ștanțate, flori proaspete în vază, lumânări parfumate). Dar „factorii” esențiali care îmi înfrumusețează viața sunt oamenii pe care i-am ales lângă mine și care m-au ales lângă ei. M-am gândit să menționez și lecturile, dar mi-am dat seama că acolo e vorba mai degrabă despre îmbogățire și despre faptul că îmi ușurează viața, nu i-aș zice neapărat înfrumusețare.”

Puterea zâmbetului

„Nu cred că un zâmbet poate schimba lumea. Lumea are probleme mult prea mari să poată fi schimbată cu un zâmbet. Dar e un pas mic (foarte mic) în sensul ăsta, care nu costă nimic dacă zâmbetul e sincer. Altfel, cred că râsul e o terapie foarte bună atât pentru femei, cât și pentru bărbați.”

Fără zahăr

„Mă păzesc clasic: nu trăiesc cu dușmanul în casă. Nu cumpăr, nu am, nu mănânc. Sunt gurmandă și ador dulciurile, nu am altă variantă.În pandemie am mâncat la fel ca-ntotdeauna, nu am întrecut măsura, dar nici nu mi-am refuzat pofte.”

Trei calități frumoase

„Umorul, empatia, onestitatea fac un omul să fie mai frumos.”

Terapii de relaxare

„Masajul mă ajută să mă păstrez mai degrabă sănătoasă.”

A scris în pandemie

„Mici exerciții de proză care apar bilunar în revista Films in Frame în rubrica „Secvențe” și o adaptare pentru film de scurt-metraj a unei povestiri a Ilenei Vulpescu. Despre femei sunt scrierile mele, în mare parte…”

Recomandare de film

„O să recomand două: Aliyah Dada al Oanei Giurgiu, un film documentar pe care îl puteți găsi pe Netflix și Încă un rând/Another Round, un film de Thomas Vinterberg care urmează să intre în luna martie în cinematografe. Și nu neapărat că recomand, dar rog oamenii să meargă să vadă filme pe marele ecran, adică în cinematografe.”

Foto: Alex Gâlmeanu, Felicia Simion

