Îţi cade părul dacă porţi pălării, şepci sau căciuli?

Multe femei se tem că le cade părul mai des, dacă poartă frecvent pălării sau căciuli pe timpul iernii. Să fie doar un mit sau are și un sâmbure de adevăr? Află de ce îți cade părul dacă porți pălării, șepci sau căciuli aproape zilnic și ce metode ajută împotriva căderii părului.

Numeroși specialiști în medicina estetică, în nutriție sau boli endrocrine avertizează că există zeci de cauze care favorizează căderea părului, pornind de la stresul coditian, până la deficiențe de minerale și afecțiuni ascunse.

Dar există și un mit larg răspândit conform căruia îți cade părul dacă porți pălării, șepci sau căciuli frecvent în sezonul rece. Iar mitul acesta, ca multe alte mituri legate de sănătate și îngrijire, pornește totuși de la un sâmbure de adevăr.

Câte fire de păr pierdem în fiecare zi

Fiecare dintre noi s-a confruntat în anumite perioade ale vieții cu o cădere accentuată a părului. Fenomenul poate dura două – trei luni sau mai mult, dar poate fi stopat cu remediile potrivite.

În fiecare zi, pierdem în medie 50 – 100 de fire de păr, de cele mai multe ori le observăm dimineața, când ne pieptănăm.

Firele de păr au un ciclu natural complex, dar destul de simplu. Un fir de păr se dezvoltă din folicul și crește într-o perioadă lungă de timp, de la doi până la cel mult șapte ani. Urmează o perioadă de stagnare, în care firul de păr se oprește din creștere, apoi se desprinde de folicul și cade.

În fiecare zi pierdem câteva zeci de fire de păr, dar încep să se dezvoltele altele noi aproape imediat ce firele vechi se desprind din foliculi. În cazul în care ești un om sănătos și nu traversezi perioade critice sau stresante, iar scalpul tău este și el sănătos, nu trebuie să îți faci griji că îți cade părul dacă porți pălării, șepci sau căciuli. Acesta este doar un mit, deși are la bază două motive pertinente.

De ce se crede că îți cade părul dacă porți pălării, șepci sau căciuli

Sunt bărbați care poartă aproape zilnic ceva pe cap, din pură obișnuință, și care cred că șapca a grăbit apariția calviției. Sunt și numeroase femei care evită să poarte căciuli iarna pentru că părul are de suferit și cade într-o cantitate mai mare.

Cumva, din varii motive, mulți dintre noi cred că îți cade părul dacă porți pălării, șepci sau căciuli. Mitul se perpetuează și pare să fie susținut de experiența celor care se plâng că le cade mai mult păr în sezonul rece, dacă poartă zilnic ceva pe cap. Dar care ar fi motivele acestui mit? Explicația este legată de două cauze reale și pertinente:

Transpirația

Excesul de sebum sau grăsime

Mulți dintre cei care poartă frecvent ceva pe cap au observat că părul transpiră mai mult, chiar și pe timpul iernii, ceea ce este absolut firesc. Iar transpirația este însoțită și de un exces de sebum, o grăsime care afectează sănătatea scalpului și a firelor de păr.

Într-adevăr, transpirația sărată și grăsimea care se acumulează la baza firelor de păr împiedică pielea să mai respire suficient, afectează foliculii firelor de păr și în cele din urmă frumusețea și sănătatea podoabei capilare.

În plus, firele de păr devin mai terne, mai puțin strălucitoare, părul pierde din volum, turtit mereu sub șapcă sau căciulă, astfel că pare mai puțin și mai subțire. De aici s-a născut și mitul conform căruia îți cade părul dacă porți pălării, șepci sau căciuli. Dar nu este decât un mit. În realitate, căciulile sau șapcile nu afectează sănătatea firului de păr, dacă sunt făcute din materiale de calitate, care lasă pielea să respire și previn transpirația excesivă.

Cauze reale care favorizează căderea părului

Stresul cotidian, o dietă deficitară în săruri minerale, vopseaua de păr de calitate slabă sau produsele cosmetice nepotrivite sunt cauze mult mai des întâlnite care provoacă pierderea firelor de păr în număr mai mare decât obișnuit. Iar căderea părului este un indicator important pentru sănătatea ta!

Nu neglija acest aspect când observi că îți cade părul în cantitate mai mare și gândește-te bine care ar putea fi cauzele. Noi îți prezentăm mai jos diverse situații posibile în care firele de păr au de suferit și când reprezintă aceste cauze un semnal de avertisment să cauți ajutorul unui medic.

Moștenirea genetică

Numeroase persoane moștenesc fire de păr rare și fragile pe linie maternă sau paternă. În cazul în care podoaba capilară seamănă cu a unuia dintre părinți și îți cade la fel de mult precum îi cade acestuia, remediile sunt greu de găsit. Dar este important să ai o dietă echilibrată și sănătoasă și să eviți cât mai mult vopsirea părului, placa și uscătorul sau șampoanele de calitate slabă.

Stresul și grijile cotidiene

Este posibil să treci prin perioade dificile din punct de vedere emoțional. Se acumulează oboseala la serviciu, grijile din familie, povara financiară… numeroși factori accentuează stresul care, la rândul lui, favorizează apariția unor afecțiuni. În niciun caz nu îți cade părul dacă porți pălării, șepci sau căciuli, dar dacă ești stresat tot timpul, ficatul obosește, îți scade imunitatea, organismul asimilează mai greu nutrienții valoroși, atunci căderea părului este una dintre consecințele posibile.

Fluctuațiile hormonale

Femeile trec prin diverse furtuni hormonale în mai multe etape ale vieții. Pubertatea, nașterea, premenopauza și apoi menopauza sunt principalele etape care afectează echilibrul hormonal și o mulțime de alte procese din organism, printre care și creșterea naturală a firelor de păr.

Dieta zilnică

O dietă deficitară în fructe și legume crude, în carne albă și alimente bogate în săruri minerale va afecta profund sănătatea întregului organism, și implicit a părului. Când se înregistrează carențe de vitamine și minerale, părul devine fragil, cade în cantitate mai mare, unghiile se rup mai des, articulațiile dor, pielea se umple de pete… corpul îți arată prin numeroase semnale că nu te hrănești corect.

O dietă bună pentru piele și păr trebuie să aducă un aport de biotină, vitamine din seria B, vitamina A, vitamina C, vitamina E, săruri de zinc, magneziu și calciu. Biotina este un compus solubil în apă care face parte din grupa vitaminelor B, fiind numită și vitamina H. Corpul are nevoie de biotină pentru a converti o serie de nutrienți în energie. De asemenea, aceasta joacă și un rol important în sănătatea părului, pielii și unghiilor. În plus, există studii care semnalizează căderea părului drept un simptom al deficitului de biotină. Alte vitamine B ajută la crearea de globule roșii, care transportă oxigen și nutrienți către scalp și foliculii de păr, acestea fiind procese importante pentru creșterea părului.

De asemenea, deficitul de vitamina D este asociat cu alopecia și căderea accelerată a părului. Multe persoane nu sintetizează suficientă vitamina D, mai ales în sezonul rece, deoarece petrec mai puțin timp în aer liber, la soare. Astfel că, de multe ori, iarna îți cade mai mult păr nu din cauza căciulilor și a șepcilor, ci din cauza unui deficit de vitamina D și alte vitamine pe care vara le luăm din fructe și legume.

Cosmeticele și vopseaua de păr

Încearcă să eviți șampoanele care usucă excesiv scalpul, folosește mai rar vopseaua de păr, evită profusele de coafare, uscătorul și ondulatorul și folosește-le ocazional, doar când este nevoie. Nu abuza de placă sau ondulator, nu abuza de fixativ, balsam sau cremă parfumată de păr și nici de vopsele sau coloranți să îți faci șuvițe, dacă observi că părul devine fragil și îți cade tot mai mult!

Cosmeticele și praful, noxele, razele UV puternice din timpul verii sunt factori care agresează părul. Pe unii îi poți controla, pe alții îi poți evita atât cât este posibil, astfel încât să ai mai multă grijă de părul tău și, într-un final, de sănătatea ta!

Cum poți evita căderea și deteriorarea părului

Iată câteva sfaturi simple și ușor de urmat, care te vor ajuta să îți păstrezi părul sănătos și rezistent:

Consumă zilnic cel puțin o porție de fructe și una de legume crude

Consumă frecvent nuci, măsline, avocado, icre și alte grăsimi sănătoase

Folosește șampoane de calitate, potrivite cu pielea scalpului tău

Clătește părul, după spălarea cu șampon, cu soluții ajutătoare precum apă caldă și bicarbonat, ceai de mușețel, ceai de urzici, ceai de mentă sau apă caldă și ulei de neem (10 picături ulei de neem la 300 ml apă caldă)

Lasă părul liber cât mai des și evită cocul strâns sau coada de cal;

Evită să piepțeni părul când este ud sau proaspăt spălat;

Nu folosi foarte des phoenul sau placa de întins părul. În cazul în care le folosești, aplică înainte produse de protecție termică!

Folosește infuzia din boabe de cafea pe termen lung pentru a stimula dezvoltarea de noi fire de păr și rezistența foliculară;

Folosește măști hidrantante și emoliente pentru firele de păr pe care le poți face din ingrediente simple și naturale precum mierea, albușul de ou, avocado bine copt, ulei de măsline, ulei de cocos, bere neflitrată sau babane.

Folosește uleiul de ricin pentru a masa scalpul și pentru a stimula creșterea de noi fire de păr.

foto: Shutterstock

Urmărește-ne pe Google News