Imagini din apartamentul Loredanei Chivu. Cum arată frigiderul de 2.900 euro al fostei asistente tv

Loredana Chivu s-a mutat într-un apartament nou, iar acum aceasta a decis să îl prezinte și fanilor săi din mediul online. Spre surprinderea tuturor, fosta asistentă de televiziune a ales să își decoreze casa în nuanțe de portocaliu și negru.

Cum arată apartamentul Loredanei Chivu

Loredana Chivu s-a mutat de curând într-un apartament nou, situat într-una din cele mai exclusiviste zone ale Capitalei. Iar locuința acesteia exprimă pasiunea ei pentru lux și opulență.

Într-un clip distribuit pe TikTok, fosta asistentă de televiziune a făcut un tur al apartamentului. Aceasta se bucură acum de un living spațios, decorat cu mobilier premium și accente glam, dar și de o bucătăria cum rar vezi, cu mobilă portocalie. Ceea ce iese imediat în evidență este frigiderul portocaliu al Loredanei Chivu, care a costat-o pe aceasta nici mai mult nici mai puțin de 2.900 euro.

La etaj, Loredana Chivu are două dormitoare, precum și două băi moderne, dotate cu finisaje de lux.

Vedeta și-a refăcut viața după problemele cu fostul iubit

Loredana Chivu s-a mutat în noul apartament după ce a trecut printr-o perioadă dificilă cu fostul ei iubit. Executorii i-au golit casa, rămânând doar cu câteva obiecte personale. După lungi procese, vedeta a reușit să treacă peste tot și și-a găsit stabilitatea șo locuința mult visată.

„Da, am schimbat, ca sa zic asa, am schimbat energiile anului trecut si am început anul foarte bine. Liniștită, în primul rand. Motivul fericirii mele de anul acesta nu pot să zic că este doar unul, sunt doar recunoscătoare pentru, să zic așa, lucrurile bune din viața mea”, a afirmat Loredana Chivu pentru Spynews.

După despărțirea de fostul iubit, fosta asistentă de televiziune a început o relație cu Sorin Nicolescu, fostul soț al Andei Adam.

În ceea ce privește noul apartament, Loredana Chivu a precizat că este o achiziție recentă și o consideră locul ideal pentru a începe o nouă viață.

„Bine ai venit la mine în casă! În ultima mea achiziție! Aici este livingul, zona în care eu mă relaxez! Din când în când mă joc și șah”, a afirmat ea, arătându-le tuturor că în mijlocul livingului are o măsuță pe care este așezat un joc de șah.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arată noul apartament al Loredanei Chivu

Sursă foto: TikTok

