Loredana Chivu, despre sinuciderea tatălui ei: „Nu avea dreptul să facă așa ceva!”

Loredana Chivu a făcut recent câteva dezvăluiri emoționante legate de trecutul său. Fosta asistentă de televiziune a povestit, în cadrul podcastului “În Oglindă”, moderată de Mihai Ghiță, de la Kanal D, că pe când avea 18 ani, tatăl său s-a sinucis.

Parcă și acum văd curtea cu porțile deschide, cum se întâmpla la noi. Eu m-am dus la culcare în noaptea aia cu gândul că tatăl meu trăiește. Atunci mi-am luat viața în propriile mâini și am știut că trebuie să îmi protejez familia, ce mai rămăsese din ea, toată viața. Sufeream enorm, enorm de mult, e o durere nemărginită. O rană care o să rămână toată viața deschisă – a relatat Loredana Chivu, cu glasul îndurerat.

Fosta asistentă de televiziune a mai spus că muncește de la o vârstă fragedă și nu îi este rușine de alegerile făcute în tinerețe:

Am ales altă viață, mi-am urmat inima și am ajuns din nou jos. De multe ori am vrut să-mi dau demisia să plec de unde lucram. Eu muncesc de mic copil. Ce e așa de grav dacă vinzi cartofi în piață?