Ileana Badiu a pierdut 8 sarcini înainte să devină mamă

Ileana Badiu și Conf. Univ. Dr. Cătălin Badiu formează un cuplu din 2003. Perechea s-a căsătorit în 2008 și are un fiu, Sasha (12 ani), născut în iulie 2009. Ileana și Cătălin s-au cunoscut când bărbatul era în ultimul an de medicină. În prezent, Cătălin conduce secția de chirurgie cardiovasculară de la Spitalul Municipal. Timp de 11 ani, Cătălin s-a pregătit profesional în Germania.

În emisiunea „La Măruță”, Ileana Badiu a dezvăluit că a pierdut 8 sarcini înainte să devină mamă.

„Am pierdut multe sarcini, opt mai exact. (…) Am fost într-un bruiaj hormonal, dar nimic nu m-a doborât. (…) Înainte să mă căsătoresc cu Cătălin, am fost în Germania, la o mare clinică specializată pe infertilitate, unde mi s-a făcut o investigație și mi s-a dat verdictul că este imposibil. (…) Trebuia să mă obișnuiesc cu ideea că nu pot avea un copil și să mă orientez pe ce aș putea să fac, și anume să înfiez”, a declarat Ileana Badiu, în emisiunea „La Măruță”.

Timp de 11 ani, Ileana și Cătălin au avut o relație la distanță.

„De la început am știut că soțul meu are un parcurs profesional pe care trebuie să-l îndeplinească. Sigur, n-am știut că vor fi 11 ani, pentru că atât am stat la distanță. N-am știut între timp că ne ajută Dumnezeu și ne dăruiește și un copil. L-am purtat cumva singură, pentru că el venea doar în weekenduri și l-am și crescut singură până la vârsta de 5 ani, când a revenit soțul meu în țară, dar am știut de la început și mi-am asumat treaba asta”, a adăugat.