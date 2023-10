Hannelore, de la Insula Iubirii, sezonul 4, a ajuns de nerecunoscut. Cât s-a schimbat în ultimii cinci ani

Hannelore Ulrich, fosta concurentă de la Insula Iubirii, sezonul 4, a ajuns de nerecunoscut. Senzuala blondă care a făcut furori cu aparițiile sale incendiare în show-ul matrimonial și-a schimbat complet înfățișarea și fanii abia o mai recunosc.

Hannelore, în vârstă de 31 de ani, a renunțat la blondul cu care s-a făcut remarcată în show și, în prezent, a ales o nuanță brunetă pentru păr. De asemenea, după participarea la emisiune, Hannelore și-a făcut o operație de mărire a bustului.

Vezi în GALERIA FOTO cele mai recente fotografii cu Hannelore.

Fosta concurentă de la Insula Iubirii se ocupa în trecut cu cursuri de dans. Nu a renunțat la această pasiune, dar pe lângă ea se mai ocupă de organizarea unor evenimente și are un business cu ursitoare pentru botez. Pe plan sentimental, tânăra și-a găsit fericirea în brațele lui Claudiu, un bărbat care are un copil dintr-o relație anterioară.

Pe rețelele de socializare, Hannelore i-a transmis iubitului, cu ocazia zilei sale de naștere, un mesaj plin de emoție.

„Astăzi este ziua ta. Zi în care sper să te fac să zâmbești și mai mult, să razi și mai tare și să te iubesc cum numai eu pot atât de frumos!

Te voi susține pe tot parcursul vieții în orice decizie vei lua, te voi urma mereu și îți voi fi alaturi indiferent de obstacole!

La mulți ani cu sănătate,

Că-i mai buna decât toate.

La mulți ani cu noroc

și să trăiești mult cu noi la un loc!

Citeşte şi: Hannelore de la „Insula Iubirii” s-a lansat la rubrica „Fata de la pagina 5”. Cum arăta în urmă cu 10 ani

Citeşte şi: Hannelore de la „Insula iubirii”, dezvăluiri din culise

Citeşte și: A fost într-o relație de patru ani cu Alexandra Stan, iar acum este ispită la Insula Iubirii 2023. Cine și-a făcut apariția în show

Citeşte şi: Surpriză de proporții la Insula Iubirii! Unul din concurenți, cunoștință veche cu o ispită

Te iubesc pentru omul bun care ai demonstrat de atâtea ori că ești, pentru tatitcul minunat care ești, pentru iubirea pe care mi-o oferi și pentru că m-ai ales!”

Bogdan Ionescu: „Regret că nu am putut să pun stop unor lucruri care nu mi-au adus fericirea”

Hannelore a participat la Insula Iubirii, sezonul 4, împreună cu partenerul ei de la acea vreme, Bogdan Ionescu. Cei doi au format unul dintre cele mai controversate cupluri din show. Ei s-au despărțit și împăcat de mai multe ori, s-au căsătorit și, în cele din urmă, au ajuns la divorț din cauza infidelității ei.

„Regret faptul că nu am putut să pun stop unor lucruri care nu mi-au adus fericirea. De exemplu, și în relația cu fosta soție, Hannelore, simțeam să pun stop de foarte mult timp, dar nu am avut curajul.

Aș fi putut face lucrurile altfel. Aș fi putut să mă pun pe mine pe primul plan.

După ce ne-am întors de la ‘Insula Iubirii’, am stat vreo două luni, după care ne-am împăcat și am avut nunta. Dar după șase luni de la nuntă m-a înșelat cu un tip din București. Eu am descoperit (n.r. – infidelitatea) cu ajutorul unei prietene de-ale ei, care mi-a sugerat să mă uit în telefonul ei. Așa am descoperit că avea un bilet de avion pentru a pleca în București.

După aceea ne-am despărțit și nu a vrut să divorțăm la notar timp de un an. Am stat căsătoriți în tot acest timp, după care ne-am regăsit și ne-am împăcat. Cred că am făcut-o (n.r. – ne-am împăcat) din singurătate și din prostia mea”, a declarat Bogdan Ionescu, acum ceva timp, pentru cancan.ro.

Foto – Instagram