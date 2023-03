Felicia Filip a împlinit 64 de ani: „Cel mai frumos cadou primit este iubirea și poartă un nume, Cristian” / Exclusiv

Felicia Filip a împlinit 64 de ani pe 20 martie și ne-a dezvăluit care a fost cea mai mare dorință pe care a avut-o.

Celebra soprană Felicia Filip și-a sărbătorit ziua de naștere, ocazie cu care ne-apovestit lucruri neștiute din viața ei. Într-un interviu exclusiv pentru UNICA.RO, soprana își amintește că, în copilărie, singurul dulce pe care îl voia de la mama ei era înghețata, de orice fel.

Felicia Filip ne povestește despre surprizele pe care i le pregăteau, pe scenă, colegii sau publicul atunci când știau că este ziua ei și ne dezvăluie cum o surprinde, la ora 12 și un minut noaptea, soțul ei, Cristian Mihăilescu, an de an. Soprana recunoaște că, odată ce-ți asumi talentul, nu prea există „preț” plătit în viață personală și ne spune că Felicia de acum 40 de ani era aproape la fel ca cea de acum.

Felicia Filip: “De multe ori mi s-a întâmplat să fiu sărbătorită pe scenă”

La mulți ani, doamna Felicia Filip! Care este cea mai mare dorință a dumneavoastră?

Dalai Lama spune că fiecare om, în felul său, își caută fericirea. Doresc tuturor să o găsească. Eu simt că mi-am găsit-o.

Obișnuiți să faceți ceva special de ziua dumneavoastră? Vă vedeți cu prietenii, plecați din țară?

De multe ori, ziua mea m-a găsit pe scenă sau pregătindu-mă pentru un eveniment artistic, iar asta mă bucură mult.

Mi s-a întâmplat de mai multe ori să fiu sărbătorită pe scenă. De fiecare dată a fost o mare bucurie. Bunăoară, la Opera Națională din București cântam rolul care mi-a însoțit cariera, Violetta din ‘Traviata’. La final, după aplauze, mă îndreptăm spre cabină când, de după cortină, am auzit o sală întreagă cântându-mi ‘La mulți ani!’. Pentru astfel de momente nu există cuvinte să curpindă emoția pe care o simți.

Am sărbătorit, cum spuneam, ziua mea pe scenă, dar mi s-a și ‘pus în scenă’ sărbătorirea. La Opera Comică pentru Copii am fost anunțată că în una din sălile de spectacol s-a produs o defecțiune. Ca director îngrijorat am plecat imediat să constat ce se întâmplase. Acolo m-a întâmpinat legendarul cor ‘Madrigal-Marin Constantin’ cântându-mi ‘Mulți ani trăiască!’. Tot la una dintre sărbătoririle recente am fost invitată într-un mare parc al Bucureștiului pentru un eveniment al tinerelor talente muzicale. Când am ajuns am constatat că o televiziune complotase cu un grup de colegi de-ai mei și mi-au transmis, în direct ” La mulți ani!”.

“Îmi doream înghețată, de orice fel, doar înghețată să fie”

Când erați copil, cum erau petrecerile de ziua dumneavoastră? Mama vă făcea un tort special, primeați cadourile pe care vi le doreați?

Noi suntem trei frați. Pentru fiecare se pregătea ceva special din partea părinților. Dar nici noi, cei mici, nu ne lăsam mai prejos. Ne făceam unul altuia surprize, de multe ori plăcute, altele hazoase. Oricum era multă veselie în astfel de ocazii. Dulcele nu lipsea și era pregătit în funcție de preferințele sărbătoritului. Pentru mine, de obicei, era înghețată. De orice fel, doar înghețată să fie!

Felicia Filip, în copilărie. Sursă foto: Arhivă personală

Care este cel mai important vis care vi s-a îndeplinit, dacă vorbim despre carieră?

Fiecare tânăr, la început de carieră și nu numai, își făurește visuri. Eu am fost binecuvântată de Dumnezeu și mi s-au îndeplinit multe dintre ele. Am visat să devin artistă, apoi am visat să cânt anumite roluri, și asta s-a întâmplat. Am dorit să văd lumea și am cântat, până acum, pe 4 continente.

Felicia Filip în rolul ‘Traviata’. Sursă foto: Arhivă personală

Felicia Filip: “Am visat să îmi întâlnesc marea iubire și acest drag vis mi s-a împlinit”

Și în viață personală?

Am visat să îmi întâlnesc marea iubire și acest cel mai drag vis mi s-a împlinit, și se repetă în fiecare clipă a vieții mele.

Vă mai aduceți aminte care a fost cel mai frumos cadou pe care l-ați primit vreodată?

Cel mai frumos cadou primit este iubirea și el poartă un nume, Cristian.

Felicia Filip și soțul ei, Cristian Mihăilescu. Sursă foto: Arhivă personală

“Când eram copil mă mai revoltam uneori”

Aveți o carieră uriașă, o notorietate imensă. Totuși, care a fost prețul pe care a trebuit să-l plătiți?

‘Prețul’ este contopirea vieții private cu cea artistică. Hotarul dintre ele este, de multe ori, abia schițat, volatil. Nu este niciun regret în ceea ce afirm. Dacă primești un dar de la Divinitate, un talent, o vocație, el îți marchează viața. Ți-l asumi! Face parte din tine, din ființa ta profundă, tainică. În ceea ce mă privește acest drum nu mi s-a părut niciodată o corvoadă.

Sigur, când eram copil și în timp ce alții se jucau, eu studiam la vioară, mă mai revoltam uneori. Au venit apoi însă satisfacțiile succesului, starea de bine și frumos. Toate acestea mi le-am asumat, au devenit o parte esențială din viața mea. Am lângă mine mereu sufletul pereche, cu un parcurs asemănător, aceleași idealuri, același crez. Cât suntem de norocoși!

Felicia Filip, surprinsă de soțul ei, Cristian Mihăilescu: “Prima urare este o declarație de dragoste, de fiecare dată altfel spusă”

Cu ce vă surprinde soțul dumneavoastră, de fiecare dată când vă sărbătoriți?

El mă surprinde, de fapt, zilnic. Are atâta fantezie, atâta profunzime și, în același timp, mult umor. Prima urare mi-o face la ora 00:01, cu o declarație de dragoste, de fiecare dată altfel spusă. Urmează cadourile, și ele surprinzătoare. Dar asta nu numai de ziua de naștere. Eu mă numesc Ana Felicia și sunt multe zile religioase având ca sarbătorită Sf. Ana. Pe toate le știe și le transformă în ziua mea.

Cât din Felicia de acum 40 de ani se mai regăsește în dvs?

Cred că nu am pierdut nimic din Felicia de atunci. Transformările s-au făcut prin adăugare. Știu mai multe lucruri, am traversat experințe care m-au îmbogățit, indiferent de natural lor. Toate acestea s-au adăugat Feliciei de atunci. Iar dacă o caut în mine…și azi o găsesc negreșit.