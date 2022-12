Exclusiv. Andreea Tincu spune povestea ținutelor lui Carmen Iohannis și prezintă tendințele în modă pentru 2023

Andreea Tincu este unul dintre numele remarcate în lumea modei din România. Sub semnătura ei stau numeroase creații, printre ele și cele ale lui Carmen Iohannis, soția președintelui.

Designerul a oferit un interviu pentru unica.ro, în care vorbește despre pasiunea sa, drumul către cariera în modă, dar și colaborarea cu Prima Doamnă a României.

Andreea Tincu, de la pasiunea din copilărie, la creatoarea ținutelor lui Carmen Iohannis

Cum a început pasiunea pentru modă și când?



Pasiunea mea pentru modă este din copilărie. Mai întâi a fost Arta Plastică, ulterior Moda. Învățam la un liceu cu profil teoretic, dar desenam tot timpul, astfel încât decizia părinților a fost mutarea mea într-un liceu de specialitate, „Octav Băncilă”, la secția Modă.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 7)

Care este cea mai mare provocare câștigată de Andreea Tincu până acum? Cât de greu a fost să deveniți relevantă în domeniul modei?

Citește și: Andreea Tincu, designerul lui Carmen Iohannis, deranjată de comentariile lui Cătălin Botezatu. „E supărător, el nu e critic de modă!”

Am ridicat un brand practic de la zero, fără ajutor financiar din partea cuiva, bazat strict pe investiția noastră din prestările de servicii design. Acum avem sute de clienți, corporații care apelează la noi tot timpul pentru diverse evenimente și am câștigat în timp un statut de firmă foarte serioasă în livrări și în calitate. Nu a fost ușor, dar nici greu, deoarece am lucrat în echipă, mă refer la familia mea, și am făcut totul cu mult drag. Așa este si acum, fiecare zi la atelier este foarte frumoasă.

De ce țineți cont atunci când lansați o colecție, de tendințe sau de inspirație? Care sunt proiectele din portofoliu cu care vă mândriți cel mai mult?



Urmăresc în permanență tendințele și, în fiecare sezon, vizualizez toate colecțiile de pe site- urile specializate. Cred că este foarte important să fii un designer conectat la moda internațională. Apoi, pe baza temei mele, dezvolt o colecție nouă. Sunt trei proiecte de care mă mândresc cel mai mult, colaborarea cu Prima Doamna, care înseamnă o certificare a calității noastre, linia de eșarfe de mătase premium , dar și prezentările de modă pe catwalk, începând cu anul 2007, evenimente foarte importante pentru dezvoltarea brandului.

Sunteți o prezență nelipsită la festivaluri de modă din Romania și de peste hotare. Cum se îmbracă româncele comparativ cu femeile din marile orașe ale modei?

Româncele se îmbracă foarte bine, au un stil minimalist chic, au înțeles tendințele și le

adaptează creativ.

Sfaturile Andreei Tincu pentru ținuta de sărbători

Îmi puteți face un top 5 femei celebre din România cel mai bine îmbrăcate?

Excluzând persoanele implicate politic, spun Paula Herlo, Roxana Voloșeniuc, Domnica

Mărgescu, Cristina Crăciun, Ruxandra Hurezeanu.

VOTEAZĂ-ți produsele preferate la UNICA BEAUTY CELEBRATION! Care sunt cele mai bune produse cosmetice?

Mai este puțin până la Sărbători, cum ne îmbrăcăm de Crăciun și de Revelion? Ce ținute recomandați, fie că vorbim despre o petrecere acasă sau despre o ieșire într-un restaurant/club?

Investiți într-o ținută pe care o mai puteți purta și la alte ocazii. Alegeți materiale care nu se

șifonează, culori care vă luminează tenul și vă conferă o stare de bine, roșul fiind, cu siguranță, un Must Have. Nu recomand să testezi linii în care să nu vă simțiți confortabil. Un Da hotărât noutăților, atâta timp cât vă simțiți bine în ele.

Ce nu ar trebui să lipsească din garderoba unei femei în sezonul acesta? Cum arată top 3 piese vestimentare must have?

Puloverul de cashmire, Eșarfa de mătase, cizmele Ugg.

Andreea Tincu și povestea din spatele ținutelor Primei Doamne

Cel mai probabil visul oricărui designer este ca ținutele să-i fie apreciate la nivel înalt. În prezent, colaborați cu Prima Doamnă a României. V-ați gândit care ar fi următoarele persoane publice, din țară sau din străinătate, cu care v-ați dori să lucrați?

Sunt deschisă la colaborări, pentru mine este mai puțin importantă culoarea politica a

persoanei, este esențial să fie însă o persoană plăcută, care apreciază cu adevărat munca

întregii echipe din spatele oricărei ținute.

Ce povești spun ținutele purtate de Carmen Iohannis? A fost greu pentru Andreea Tincu să

aleagă un anumit stil care să o definească pe Prima Doamnă?

Prima Doamnă are un stil feminin minimalist, similar tuturor Primelor Doamne din întreaga

lume. Fiecare ținută are la bază un anumit cod vestimentar, uneori mai relaxat decât era in

trecut, o cromatică stabilită de comun acord și anumite tipare, verificate în ani.

Cum se implică soția președintelui în alegerea ținutelor?

Prima Doamna este deschisa sugestiilor, cunoaște tendințele și discutăm în avans orice

model.

Tendințele în modă pentru anul 2023

De-a lungul timpului au existat și reacții mai puțin pozitive și o parte dintre ținutele dvs au fost sub lupa criticilor sau chiar a colegilor de breaslă, cum ar fi, de exemplu, Cătălin Botezatu.

Cum ați perceput criticile, ca fiind avizate, conduse de rivalitate…?

Ținutele create de mine nu au fost criticate offcial de critici de moda. Într-adevăr, Cătălin Botezatu a fost singurul care și-a exprimat anumite păreri referitoare la ultimele ținute. Le-am perceput exact cum au fost, păreri personale, fără o baza reala. Personal, am sesizat de multe ori la colegi designeri anumite greșeli, sunt designeri care nu au nici o pregătire și se numesc designeri printr-un context anumit, dar am preferat să las criticilor de modă aceste comentarii. Daca ei nu le fac, atunci aceasta nu mai este problema mea.

Care sunt tendințele anului 2023? Ce se poartă și ce proiecte aveți în plan?

Sunt mai multe tendințe, principal ar fi Printurile cu flori 3D, Materialele cu aspect lichid, culoarea baby Blue, Stilul Gotic, Nuanțele de Bej ar fi principale. Ca și proiecte, continuăm să lansăm colecții noi de haine și de eșarfe, dar avem și surprize pe care le vom dezvălui la momentul respectiv. Este important sa aducem noutăți clientelor și să oferim o relaxare colorată tuturor femeilor care iubesc Moda!