Elton John se confruntă cu probleme de sănătate. Prin ce a trecut artistul vara aceasta: „M-a lăsat cu vederea limitată”

Elton John (77 ani) s-a confruntat cu probleme de sănătate vara aceasta, lucru care l-a făcut să stea departe de ochii publicului și de luminile reflectoarelor în ultima perioadă. Artistul britanic a dezvăluit acum pe pagina sa de Instagram că încă se află în recuperare, după ce și-a pierdut parțial vederea.

Elton John se confruntă cu probleme de sănătate

Elton John este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști, acesta reușind să câștige faima și inimile oamenilor cu piese precum „Cold heart”, „Sacrifice”, „Sorry Seems to be the hardest word” sau „The One”. Și pe Instagram acesta are un număr impresionant de fani, 4,9 milioane, cărora le-a dat trista veste privind starea sa de sănătate. Artistul britanic a dezvăluit că a suferit de o infecție la nivelul ochiului care l-a lăsat cu vederea limitată la un ochi.

Acum, acesta se află încă în recuperare, dar spune că este un proces îndelungat, dar speră că își va putea recupera total vederea la ochiul afectat.

„Pe parcursul verii m-am confruntat cu o infecție severă a ochiului care, din păcate, m-a lăsat cu vederea limitată la un ochi. Mă vindec, dar este un proces extrem de lent și va dura până ce vederea îmi va reveni la ochiul afectat. Sunt recunoscător echipei excelente de medici și asistente și familiei mele, care au avut grijă de mine în ultimele săptămâni. Mi-am petrecut vara în liniște acasă, recuperându-mă, și sunt optimist cu privire la progresul pe care l-am făcut în vindecarea și recuperarea mea până acum. Cu dragoste, Elton John”, este mesajul transmis de Elton John pe rețelele de socializare.

Vedetele i-au transmis mesaje de încurajare artistului

Mai multe vedete i-au transmis mesaje de încurajare lui Elton John, după ce acesta a dezvăluit că s-a confruntat cu o infecție oculară.

„Îți trimit toata iubirea și paca posibilă”, a scirs Billy Porter.

„Îți trimit iubire și energie de vindecare”, este mesajul lui Natalie Imburglia.

Nici Donatella Versace nu a trecut cu vederea perioada dificilă prin care trece celebrul arttist.

„Îți trimit multă iubire, Elton! Să te simți bine curând. Te iubesc”, i-a transmis designerul de modă.

În timp ce John s-a retras oficial din turnee în 2023, după decenii în care a cântat live, încă își împărtășește viața cu lumea printr-un viitor documentar Disney+ intitulat „Elton John: Never Too Late”.

„Never Too Late” va include o nouă melodie a câștigătorului Grammy, potrivit unui comunicat de presă, și este prezentată drept o „călătorie plină plină de emoție, intimă și înălțătoare”, care îl urmărește pe artistul britanic în cei 50 de ani de carieră.

Sursă foto: Instagram, Profimedia

