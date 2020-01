De ce s-au despărțit, de fapt, Andreea Antonescu și Ștefan Manolache. Artista a explicat motivele rupturii bruște

Andreea Antonescu figurează în acte ca fiind căsătorită, însă povestea de dragoste cu Ștefan Manolache părea serioasă și toată lumea se aștepta ca după finalizarea divorțului de Traian Spak, cei doi să ducă relația pe un nivel superior. Iată că asta nu s-a întâmplat, iar Andreea Antonescu, a explicat care sunt motivele despărțirii, mai ales că nu-și dorește ca fanii să creadă că reîntoarcerea la soțul și tatăl fetiței sale său ar fi motivul: ”Niciodată să nu spui niciodată. De la bun început am stabilit că relația noastră o să se încheie în momentul în care nouă nu o să ne mai fie bine. În momentul în care n-am mai simțit că sunt acolo, am decis să pun punct.

Nu a existat un motiv, o ceartă. Nici acum nu știu adevăratul motiv. Contrar tuturor zvonurilor despre Ștefan, eu n-am ce să îi reproșez acestui bărbat. S-a comportat incredibil de bine cu mine. Eu sunt o femeie determinată și duc vorbele la fapte. Sunt sătulă de eticheta de amantă și vreau să duc acțiunea de divorț la capăt. Vreau să pun capăt acestei situații. În momentul în care am anunțat că divorțez am intenționat ca totul să se întâmple la notar, dar, recent, am aflat că pot să fac acest lucru în instanță și nu mai trebuie să-l aștept pe Traian să vină în România. Îmi caut un avocat bun pentru a duce la bun șfârșit această treabă. Traian nu face altceva decât să tărăgăneze această situație”, – a declarat Andreea Antonescu pentru cancan.ro.

Fostul iubit al Andreei Antonescu, Ștefan Manolache, a făcut și el, la rândul său, declarații despre despărțire: ”Nu ne-am certat deloc, nu am avut nici măcar o discuție în contradictoriu. Singura discuție care ar fi putut s-o deranjeze a fost cu câteva zile înainte, când am fost la munte, erau și părinții mei și a venit vorba despre divorțul ei. Rămăsese ca mama s-o ajute cu actele, ea fiind avocat, să se rezolve situația.

Eu mi-am deschis niște afaceri la Iași și am căzut de acord să stăm o perioadă acolo, mai ales că și Sienna este plecată în America. După ce am gătit, am mâncat, dintr-odată mi-a zis ca a sunat-o Traian, fostul ei soț, în legătură cu speculațiile legate de sarcină și de acolo s-a schimbat total. Deci nu îmi venea să cred, parcă era alt om. Vorbesc cu mama ei, nici ea nu știe motivul pentru care a luat această decizie și oricum nu vrea sub nicio formă să se împace cu Traian. Toată lumea a fost uimită. Însă mi-a zis să nu insist, că ea își asumă decizia luată. Eu nu am tras și nu o să trag niciodată de o femeie. A plecat și apoi m-a blocat peste tot”, – a mărturisit Ștefan Manolache pentru sursa citată.

