Recent, Nico (51 de ani) a dezvăluit că suferă de o afecțiune ereditară pe care o au și surorile ei. Din acest motiv, solista își face anual analizele, pentru a o ține sub control.

De ce afecțiune ereditară suferă Nico. „Și eu și surorile mele avem aceeași chestie”

„Am fost să-mi verific picioarele, pentru că eu în fiecare an îmi fac un control. Mi-e frică de tromboză, de alte chestii care pot apărea. E insuficiență venoasă. La mine e o chestie ereditară. Și eu și surorile mele avem aceeași chestie”, a declarat Nico la Antena Stars.

„Circulația periferică este un pic «stricată». Dureri nu am deloc, dar este inestetic. Sunt vasele superficiale ieșite un pic, se văd. Nu am varice, am doar vasele astea roșii care ies la suprafață. Nu am ce să fac, pentru că e moștenită. Trebuie controlată”, a completat Nico.

Nico a devenit mamă la 20 de ani. Solista și soțul ei, Laurențiu Matei, au împreună o fiică, Alexandra, în vârstă de 30 de ani. Un an din copilăria Alexandrei, cântăreața a fost plecată în afara țării pentru a pune bazele carierei sale muzicale.

„Ajutorul cel mai mare a fost mama. Dacă nu era mama, dacă nu erau surorile mele, pentru că m-au ajutat și ele, normal, nu știu ce mă făceam. În perioada aceea, nu aveam scutece.

Abia mi-am permis să cumpăr scutece. Le spălam și le uscam, pentru că nu existau pamperși și alte cele, dar a fost o perioadă foarte frumoasă. (…) A fost un copil foarte iubit și este în continuare”, declara solista în 2019.

Deși solista și soțul ei, Laurențiu, nu au un mariaj perfect, Nico este recunoscătoare pentru relația lor. Și el este muzician, de multe ori însoțind-o la concerte.

„El m-a înțeles mai bine decât l-am înțeles eu. E mai liniștit, mai calm, mai ponderat. Are toate calitățile. (…) Într-o săptămână ne certam de 5-6 ori. A înghițit foarte multe. Nu l-am văzut niciodată gelos. Nu e genul. E foarte liniștit și la locul lui. Dar și când îi sare acul, imediat stăm drepți”, spunea Nico în trecut.

„Sinceră să fiu, nu îmi amintesc să fi făcut mari nebunii din dragoste. Am fost și sunt o femeie echilibrată. Gelozia a fost poate singura «nebunie» pe care soțul meu a trebuit să o îndure”, mai declara solista într-un alt interviu.

„Cred că cea mai frumoasă declarație de dragoste este că îmi este alături. Că mă susține în tot ceea ce fac. Acasă este locul unde îmi găsesc liniștea, de fiecare dată”, a completat atunci.

Foto: Facebook; Instagram