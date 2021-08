Simona Halep (29 de ani) formează din anul 2019 un cuplu cu omul de afaceri Toni Iuruc (41 de ani). Recent, Ilie Năstase (75 de ani) a dezvăluit când și unde va avea loc nunta perechii. „Da, am un iubit. Avem o relație normală, mă simt foarte bine. Dar aș dori să rămână niște lucruri personale.

Sunt a României când vine vorba de tenis. Dragostea și tenisul sunt lucruri diferite, dar cred că viața personală este cea mai importantă. Mă văd cu cineva și nu aș fi niciodată capabilă să-mi sacrific familia pentru tenis”, declara sportiva în 2019.

Când și unde va avea loc nunta Simonei Halep. Ilie Năstase a dezvăluit data și orașul

Simona a confirmat în iunie 2021 că ea și Toni s-au logodit. „E foarte frumos (n.r. – inelul de logodnă) și-l port cu mândrie și cu plăcere. A fost un moment deosebit! În trecut ziceam că o să fie un moment mai banal, dar nu a fost deloc așa. Impactul a fost mare.

Am fost emoționată și mă bucur foarte mult să-l am pe Toni alături de mine. Am plecat la un drum frumos. Da, așa este, ne-am logodit! Mă bucur că am făcut pasul deja, este un moment foarte, foarte frumos din viața mea”, a spus Simona Halep, potrivit Digi Sport.

Întrebat ce va face de ziua soției lui, Ioana, Ilie Năstase a declarat în emisiunea Teo Show: „De ziua Ioanei, pe 15 septembrie, eu am primit deja un telefon de la Simona Halep, care mi-a zis că face cununia cu soțul ei, la Constanța! Așa că suntem invitați acolo”.

Într-un interviu acordat lui Andi Moisescu (48 de ani) în noiembrie 2020, Simona a vorbit despre cum reușitele din cariera în tenis nu vor putea depăși emoțiile pe care le va trăi în momentul în care va deveni mamă.

„Să am un copil! Cred că o să depășească orice senzație pe care am avut-o eu în tenis. Am spus-o mereu. Viața mea bate tenisul. Am trăirile mele, împlinirile mele, iar tenisul este ca o completare.

Este ceva ce mi-am dorit să fac și mi-am dedicat toata viața acestui sport, dar rămâne limitat, adică nu poate să ia fața vieții mele. Aici nu e ca-n tenis. Orice fac în viață, să am un plan.

Dar, ajustez orice plan de-al meu persoanei de lângă mine, familiei și așa mai departe. Am învățat, oarecum, în ultimul an, să trăiesc și să mă bucur de fiecare zi. M-am maturizat și sunt împlinită”, a declarat Simona Halep atunci.

