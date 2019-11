Dana Războiu, primele declarații după divorțul de Bogdan Enoiu

Dana Războiu, în vârstă de 42 de ani, și omul de publicitate, Bogdan Enoiu, cu 17 ani mai în vârstă, cu care are un băiat, pe nume Marc, s-au căsătorit în 2008 și iată că, după 11 ani de mariaj și-au spus adio. Cei doi au semnat actele de divorț la notar, în mare secret, în primăvara acestui an, iar acum a vorbit pentru prima oară despre despărțirea care i-a schimbat viața în bine: „Eu nu-l privesc ca pe un eșec. Pentru mine, e o mare realizare faptul că am putut să spun „stop!. Cred că cinci ani de zile am tot încercat, și pentru mine e un mare succes. Deci atât de fericită cum sunt acum, pe plan perso­nal vorbind, n-am mai fost de când am plecat de acasă din liceu. Sunt atât de liberă și în sfârșit fericită! Mi-a luat cinci ani să divorțez. N-am făcut-o peste noapte. Singurul regret e că n-am divorțat acum cinci ani. Deci, dacă e să am un regret, e că n-am fă­cut-o mai demult.

Știi cum e… Orice om e tentat să po­vestească lucrurile plăcute și frumoase din viața lui. Alea neplăcute le lăsăm pentru cabinetul psihologului sau pen­tru prietena din copilărie cu care stăm și povestim. Nu știu dacă e bine sau e rău asta, cumva e firesc, pentru că și a ne întâlni și a povesti numai ce nu ne place în viața noastră nu cred că ne ajută la nimic. În afară de faptul că ne descărcăm, nu ne ajută după aceea”, – a declarat Dana Războiu pentru Viva.ro.

Dana Războiu declara în urmă cu câteva luni că se simte dezamăgită de comportamentul soțului său: „Sunt foarte dezamagită de el și de felul în care îmbătrânește. Face 60 de ani și cred ca e o vârsta la care ar trebui să ai mai multă înțelepciune. Sunt cu 17 ani mai tânăra decât el, dar pentru unii bărbați tot nu e suficient, au relații cu femei cu 30 de ani mai tinere. E o suferință asta pentru mine. Nu spun nimic de mulți ani, dar acum vreau măcar sa fiu lăsată să-mi exprim dezamăgirea. Atât. Dezamăgirea”, – mărturisea Dana Războiu la Antena Stars.

Sursă foto: Arhivă Unica

