Cum sărbătoresc Roxana Ciuhulescu și soțul ei, Silviu Bulugioiu, cinci ani de la nuntă: „Cred că o să cedez”/ Exclusiv

După o perioadă care a încercat-o din plin, Roxana Ciuhulescu are motive să zâmbească. Fiica ei, Ana, și-a revenit după operație de scolioză la care a fost supusă, și care a durat nu mai puțin de nouă ore, iar, sâmbătă, vedeta și soțul ei, Silviu Bulugioiu, vor marca cinci ani de la nuntă.

Cei doi pun acum la punct ultimele detalii pentru ziua cea mare, cea în care plănuiesc o evadare la munte, cel mai probabil fără copii.

Roxana Ciuhulescu: „El vrea să mergem numai noi doi, eu trag să mergem cu copiii”

Roxana Ciuhulescu a făcut mai multe mărturisiri pentru UNICA.ro, la un eveniment monden. Am povestit despre bărbatul care o face fericită, Silviu Bulugioiu, și despre care spune că e un soț și un tată extraordinar, dar și despre implicarea fostului ei soț, Mihai Ivănescu, în viața fiicei lor de 15 ani, Ana. Vedeta ne-a mărturisit și de ce a ales învățământul de stat în locul celui de la privat.

“Ne pregătim, pentru că sâmbătă facem cinci ani de când ne-am căsătorit religios. O să mergem la munte. El vrea să mergem numai noi doi, eu trag să mergem cu copiii. Cred că o să cedez, o să mă împiedic, ca în bancul cu Scufița Roșie. Nu am mai fugit doar noi doi de peste un an. E bine câteodată să mai mergi doar în cuplu”, mărturisește Roxana Ciuhulescu, pentru Unica.ro.

Roxana Ciuhulescu: „El susține tot timpul că Ana a fost ca un dar pentru el”

Astăzi, prezentatoarea are convingerea că are lângă ea un bărbat minunat, un adevărat tată pentru cei doi copii, Cezar și Ana. Lucru pe care nu îl poate spune și despre fostul soț, care nu se prea implică în viața fiicei lor, adolescentă de acum. “E la fel de când ne-am despărțit. Nici înainte nu a fost implicat. Nu mă așteptam acum la minuni.

Am norocul de un soț extraordinar, minunat lângă mine și un tată de nota 10 pentru copiii mei, pentru că și pe Ana a adoptat-o imediat. El și-a dorit foarte mult o fetiță, el având un băiat din căsătoria anterioară, care e ceva mai mare, are 26 de ani. El susține tot timpul că Ana a fost ca un dar pentru el. O iubește enorm, sunt binecuvântată”, mai spune Roxana Ciuhulescu, pentru UNICA.ro.

Ana a depășit perioada grea și vinerea trecută, când părinții ei au fost nași, chiar s-a aventurat pe ringul de dans.

“Fiica mea este foarte bine. La cinci săptămâni de la operație, se simte excelent. Vineri a avut și un exercițiu de dans, am fost nași. Nu are dureri se recuperează foarte bine, face kinetoterapie. În cinci luni de zile se poate spune că viață intră în normalitate. O să facă activitățile pe care le făcea înainte. Peste două luni de zile cred că o să înceapă și înotul. Este bine, este mândră de spatele ei”, precizează Roxana Ciuhulescu.

A dat învățământul privat pe cel de stat

Ana a trecut cu bine și peste Evaluarea națională, iar acum se află în clasa a noua. Fiica vedetei nu urmează, însă, o unitate de învățământ privată, ci una de stat. “Ambii mei copii sunt la stat. Cezar e la grădiniță, în grupa mare. I-am avut la privat până a început pandemia. Atunci i-am mutat pe amândoi la stat.

Odată cu pandemia, eu nu am mai câștigat nimic, trei luni de zile pentru mine a fost jale. Plăteam 8.000 de euro pe an pentru Ana. Am zis că toți am învățat la stat. A fost mai greu pentru ea, că era alt sistem, altceva, dar s-a adaptat, a supraviețuit foarte bine. A intrat oricum la unul dintre cele mai bune licee din București”, a mărturisit Roxana Ciuhulescu, pentru UNICA.ro.

Foto: Facebook, Pr