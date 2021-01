CRBL (42 de ani) și soția lui, coregrafa Elena Andreianu (34 de ani), formează un cuplu de la începutul anului 2008. Împreună au o fiică, Alesia, în vârstă de 10 ani. Anul trecut, solistul și familia lui s-au mutat în Spania.

Cum au petrecut CRBL și familia lui sărbătorile în Spania

Intrați virtual în direct în platoul emisiunii Vorbește Lumea, CRBL, Elena și Alesia au dezvăluit cum și-au petrecut sărbătorile. „De Crăciun am fost aici, am fost acasă. Ne-am văzut cu niște prieteni și am încercat să punem pe masă și românește.

De Revelion am făcut o deplasare mai în sud. Ne-am văzut cu niște prieteni, am petrecut. A fost amuzant (…), la 00:00 am strigat: «La mulți ani!» și apoi s-a auzit: «Shhh!». A fost foarte amuzant”, a declarat CRBL.

Întrebați de Adela dacă se văd locuind permanent în Spania sau revenind în România, CRBL a răspuns: „Nu știu ce să spun. Da, noi rămânem aici pentru că deocamdată este foarte bine.

Adică e bine. Eu zic că e bine. E varianta mea. Fetele au varianta lor. Fiecare e cu varianta lui”. „Momentan este bine, dar niciodată nu zic nu la întoarcerea acasă. Adică lăsăm să se întâmple totul natural ca să zic așa”, a completat Elena.

CRBL: „Sunt ultimul din familie care vorbește spaniola”

În noiembrie, în aceeași emisiune, vorbind despre diferențele dintre Spania și România, artistul a mai spus: „În ceea ce privește educația, [în Spania] sunt mult în urmă față de sistemul educațional din România.

Pe de altă parte, sunt mult mai civilizați decât noi, dar nu semnalizează când fac stânga, dreapta, în zona de trafic”. „Se poartă mască non-stop aici, apropo de COVID. E ceva normal pentru că amenda se aplică și este între 700 de euro și 700 de mii de euro.

Eu, deocamdată, sunt ultimul din familie care vorbește spaniola. Elena vorbește cel mai bine, Alesia deja m-a depășit, vorbește mult mai bine decât mine. Eu învăț de la ea. (…)

Ne integrăm așa ușor ușor în comunitatea asta și pentru mine este o gură de aer, am renăscut. Mi-e dor un pic de acasă și de concerte foarte foarte mult. De aceea compun acum.”

Foto: Instagram

