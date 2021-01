Alexia Eram (20 de ani), fiica Andreei Esca (48 de ani) și a soțului ei, arhitectul Alexandre Eram (50 de ani), și-a cumpărat primul apartament. „Sunt foarte mândră că am reușit să-mi cumpăr un apartament.

3 camere, cochet și e al meu! Cu multe economii din proiectele mele, un împrumut de la bancă și un mic ajutor de la părinți, here I am! Sunt fericită și recunoscătoare! ❤️”, a scris în mediul online.

Fiica Andreei Esca, Alexia Eram, și-a cumpărat primul apartament

„Ei bine, mi-am cumpărat apartament! Acum am să vă fac un tur al apartamentului care este momentan gol. Dar o să avem o serie de vloguri în care am să vă prezint toate etapele. (…)

Sunt foarte mândră de mine pentru că am reușit să-mi cumpăr un apartament exact așa cum mi-am dorit. Apartamentul are două camere plus un living. Este pe două etaje, este un mini-duplex.

Este foarte drăguț. Are o terasă mare la etaj și o terasă mai mică aici, de unde vă vorbesc. Am să vă prezint fiecare cameră și cum va arăta. Am optat pentru un stil mai girlish, modern și retro în același timp.

Am o obsesie pentru lucrurile retro și pentru cele roz. O să fie gri și roz și cu niște obiecte retro combinate cu ceva modern”, a mărturisit în intro-ul vlogului.

Ulterior, Alexia a prezentat apartamentul. A pornit din hol, apoi a trecut la baie care este încă în lucru. „O să fie foarte frumoasă, cu gri și roz”, a dezvăluit.

Lângă baie, Alexia va avea dressingul. „Era dormitor, dar am optat pentru dressing. (…) O să avem niște dulapuri și o insuliță pentru că voiam neapărat.”

Turul a continuat cu dormitorul. „Îmi place foarte mult pentru că este foarte spațios și open-space și are și vedere. Vedeți orașul pe această fereastră minunată.”

A urcat apoi la etaj. Pe scări ajungi direct în living și în bucătăria open-space din care se poate ieși în terasa de la etaj.

Foto: Instagram / Capturi YouTube

