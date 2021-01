Claudia Neghină este însărcinată! A dezvăluit sexul bebelușului

Claudia Neghină a împlinit luni, 4 ianuarie, 39 de ani. În platoul emisiunii Vorbește Lumea, modelul a dezvăluit că este însărcinată în 6 luni. „Am preferat să țin pentru mine până când știam eu că va fi totul în regulă.

Am vrut să anunț de ziua mea. Am zis că este un prilej”, a dezvăluit. „Mă simt extraordinar. Sunt o mămică foarte norocoasă din punctul ăsta de vedere. Nu am avut grețuri, nu mi-a fost deloc rău.

Claudia Neghină este însărcinată! A aflat la 19 săptămâni

Jumătate din sarcină nici nu am simțit-o pentru că n-am știut. Am aflat la 19 săptămâni că sunt însărcinată. Eu aveam ceva probleme hormonale. Am observat că nu mi-a mai venit menstruația, însă având ceva probleme hormonale, am mers pe baza lor.

În plus, eu făceam foarte mult sport. (…) Mă simțeam bine. Singurele stări au fost că eram ceva mai irascibilă. Dar acum îmi dau seama de ce mă enervam din orice. Mâncam și puțin mai mult, dar nu exagerat”, a declarat.

Apoi, Claudia a dezvăluit că, la o ședință foto, una dintre prietenele ei care a devenit recent mămică i-a atras atenția că ar putea fi însărcinată. „Este o minune de la Dumnezeu.

Am avut o certitudine, am avut nevoia de o schimbare. Am cerut universului să mi se întâmple ceva, dar nu am avut nicio pretenție. (…) De multe ori, viața cumva îți trimite ce ai nevoie când ai nevoie. (…)

Mama s-a bucurat foarte mult. Tata a murit la sfârșitul anului trecut. (…) Tot timpul mi-au plăcut copiii și am lucrat cu ei. Eu am făcut liceul pedagogic. Multe prietene au copii și mi-e foarte drag de ei.

Nu am avut niciodată instinctul matern. Am avut cumva presimțirea că o fetiță mă așteaptă. Nu știu de ce. (…) Cred în spiritualitate. Chiar în ziua în care am aflat că o să am o fetiță, nu a fost un vis, a fost o certitudine, m-am trezit din somn și am avut numele în gând, Sofia.

Chiar nu cunosc pe nimeni Sofia. Nu am pe nimeni în familie, nu m-am uitat la vreun film. A fost un semn. (…) Încerc să nu forțez lucrurile, să le las să vină de la sine, să nu mă agit.

Un kg 400 am luat. Am calculat de la început. În aprilie [o să nasc]. Cum o să decidă medicul o să nasc. Nu mai am 20 de ani. Azi am împlinit 39. (…) Important e să fie spre binele copilului”, a mai spus.

