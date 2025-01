Cum arată Mia, fiica lui Matteo, la vârsta de 5 ani. Fetița a cucerit internetul: „Se joacă cu soarta a 10 oameni dintr-o familie”

Matteo (40 ani) s-a îndepărtat în ultima perioadă de luminile reflectoarelor, concentrându-se mai mult asupra vieții de familie. Iar această schimbare a început să aibă loc în ziua în care a venit pe lume fetița lui, Mia. Micuța are acum cinci ani și a cucerit internetul cu frumusețea ei.

Cum arată Mia, fetița lui Matteo

Matteo și iubita lui, Elena, au devenit părinți în anul 2020, când a venit pe lume fiica lor, Mia. Micuța a împlinit 5 ani și se află cu părinții ei în Jamaica, unde se bucură de o frumoasă vacanță la plajă.

Artistul, care a ales în ultimii ani să o țină departe de ochii curioșilor pe fiica sa, a decis că este timpul să o prezinte lumii pe Mia. Aflați pe plajă, cântărețul a luat-o în brațe și au apărut în fața camerei de filmat.

„5 ani, 1.20m, păr șaten, ochi verzi, ascultă raggae și lăutărie, se joacă cu soarta a 10 oameni dintr-o familie”, a prezentat-o Matteo pe fiica sa, urmăritorilor săi de pe Facebook.

Micuța a cucerit imediat inimile internauților, cu ochii săi mari și expresivi și cu zâmbetul strălucitor.

„Scumpă, frumoasă, adorabilă!!!”, „O dulceață de fetiță!”, „Ce frumoasă este!”, „Este tare frumoasă”, sunt doar câteva din comentariile fanilor lui Matteo.

Artistul a ales un singur nume pentru fiica sa

Deși este cunoscut sub numele de Matteo, artistul are șapte prenume: Vasiliu Matei Anton Eugen Aurel Ioan Florentin. Însă, pentru fetița lui, el a ales un singur nume, scurt: Mia. Motivul? Ei bine, cântărețul și-a promis că dacă va avea copii, nu îi va împovăra niciodată cu atâtea prenume.

„Eu am avut blestemul pe umeri și încă îl am, de a avea un nume foarte lung. De 35 de ani am blestemul numelui. Elena a vrut să-i punem cel puțin două nume, dar i-am zis că nici să nu aud. Mia, atât. Dacă există din două sunete cred că îl puneam pe ăla. Nici nume de sfânt nu am vrut să-i pun. Bine, în jurul datei în care s-a născut, era doar Sfântul Eugen, deci nu”, a mărturisit Matteo, pentru Libertatea.

Artistul a povestit și cum a ales numele fiicei sale. El și iubita lui s-au lăsat inspirați de un celebru serial de comedie.

„Elena a ales numele. La început nu am fost pe aceeași lungime de undă cu toate variantele ei și, într-un final, a venit ea cu ideea. Îți și spun de unde. Ne uitam la serialul „Doi bărbați și jumătate”, care este cel mai tare serial, și a apărut la un moment dat Mia, iubita lui Charlie. Când am auzit numele, imediat ni s-au aprins beculețele. Atunci Elena m-a întrebat dacă nu am vrea să o botezăm Mia pe fiica noastră”, a mai povestit amuzat Matteo.

Sursă foto: Facebook

