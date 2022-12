Cum a ajuns Doinița Oancea să joace în seriale și cine i-a prevăzut un viitor strălucit: „Mi-a dat încredere în mine” / Video exclusiv

Doinița Oancea va juca unul dintre rolurile celui mai nou serial de la Antena 1. Actrița o va interpreta în „Lia- soția soțului meu” pe Gabi, o soţie manipulatoare, care ştie tot ce se întâmplă în casă.

Cu o experiență vastă în serialele românești, Doinița Oancea revine pe micul ecran în cel mai nou proiect semnat Ruxandra Ion. Actrița mărturisește că a fost o onoare pentru ea să joace acest rol și că întotdeauna și-a dorit să interpreteze și un rol negativ

Doinița Oancea o va juca pe Gabi în „Lia- soția soțului meu”, la Antena 1

Într-un interviu pe care actrița l-a oferit în exclusivitate pentru unica.ro, aceasta a dezvăluit că personajul ei este unul foarte interesant, complet diferit de alte roluri pe care le-a jucat în toate celelalte seriale.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 11)

„Foarte interesant. Are tot felul de trăiri, pare și este rea și foarte umană în același timp. Îmi place Gănița pentru că mă provoacă. E altfel față de ce am jucat până acum și asta îmi place. Are niște trăiri pe care celelalte personaje ale mele le-au avut mai puțin și atunci, iată, vine cu ceva nou pentru mine și îmi place asta”, a spus Doinița Oancea.

Citește și: Bebe Cotimanis, despre cel mai greu moment din 2022: „Am o mare bucurie că a trecut” / Video Exclusiv

Doinița Oancea recunoaște că toate rolurile pe care le-a interpretat care și-au pus amprenta asupra vieții sale personale. Cu toate acestea, unul singur a pus-o pe actriță la încercare.

„E foarte greu de spus. Cred că de la fiecare am rămas cu câte ceva și pentru fiecare am oferit eu câte ceva. Cred că noi, ca și actori, devenim la un moment dat, fără să ne dăm seama, o sumă a personajelor pe care le interpretăm, alături de personalitatea noastră autentică. Se face un mix”

Cum și-a făcut debutul în actorie Doinița Oancea

Rolul Minodorei, din Inimă de țigan, a însemnat pentru vedetă sute de episoade filmate de-a lungul celor 4 ani și extrem de multe ore petrecute pe platourile de filmare.

„Nu pot să spun că am unul preferat (n.r personaj), dar pot să spun că am un personaj care m-a provocat. A fost primul pe care l-am jucat, Minodora. În 4 ani de zile, asta însemnând multe sute de episoade am avut foarte mult de trăit acolo. Atunci m-a provocat enorm”, a mărturisit Doinița Oancea.

Citește și: Vlad Gherman și Oana Moșneagu se pregătesc de nuntă: „Avem o vârstă, nu mai suntem puști și ne gândim la o familie” / Video exclusiv

Nici vremea când era o debutantă nu a uitat-o. Doinița Oancea vorbește cu mare plăcere despre primele sale experiențe pe platourile de filmare. Actrița își amintește că avea extrem de multe emoții, însă a existat o persoană care i-a dat curaj și i-a prevăzut o carieră strălucitoare în actorie.

„Îmi aduc aminte debutul meu. Aveam foarte mari emoții. Nu aveam deloc încredere în mine. Veneam dintr-o zonă din care nu avusesem contact cu lumea actoriei. Era totul nou pentru mine. A existat doamna Ruxandra Ion care a zis: „Tu o să faci…” ( n.r carieră). A avut feeling și mi-a dat și încredere în mine pot să spun și uite-mă unde sunt astăzi, la 15-16 ani”, a adăugat actrița.

Impresia actriței despre protagoniștii serialului de la Antena 1

La început de drum sunt acum și doi dintre colegii ei din „Lia- soția soțului meu”. Protagoniștii serialului, Ana Bodea și Ștefan Floroaica își fac astfel debutul cu personajele lor din producția care va fi difuzată la Antena 1. Doinița a mărturisit că le-a simțit emoțiile celor doi la filmări, dar în același timp spune că observă cum sunt dornici să învețe lucruri noi la fiecare filmare.

„Le-am simțit emoțiile de la repetiții. I-am văzut foarte dornici, nerăbdători. Îi văd în fiecare zi la filmări și văd cum se așează lucrurile în interiorul lor și cum capătă un gram de încredere”, a povestit Doinița pentru unica.ro.

Ce face Doinița Oancea de sărbători: „Crăciunul îl petrec cu familia”

Întrebată despre cum își va petrece sărbătorile de iarnă, actrița a povestit că nu și-a făcut planurile pentru Crăciun și Revelion, dar cel mai probabil va sărbători alături de familie.

„Nu am planuri, sunt genul ăla. Observ că în ultimii x ani sărbătorile mă prind fără planuri și o să le fac last-minute. Crăciunul îl fac cu familia”, dezvăluie vedeta Antena 1.

Doinița a descris anul 2022 ca fiind unul neașteptat. Actrița a spus că anul care tocmai se încheie a surprins-o cel mai tare în primul rând cu acest proiect, dar și cu parcursul lucrurilor din viața ei, care sunt neașteptate.

„Pentru 2023 – mai vreau un rol. Am un proiect pe care îl am în plan de vreo cinci ani. Am făcut acum câțiva pași și sper ca în 2023 să se concretizeze. Mă mai gândesc la o casă, dar nu e neapărat, dar de ce nu… dacă s-ar putea”, a spus Doinița Oancea.

Primul episod din „Lia: Soția soțului meu” va fi difuzat pe 12 ianuarie

Produs de Ruxandra Ion şi Dream Film Production, serialul Lia – soţia soţului meu va avea premiera pe 12 ianuarie, de la 20:30, la Antena 1.

Serialul va aduce în prim plan o poveste de iubire unică, dar încercată de trădări şi minciuni. Iubirea adevărată se va lovi şi de această dată de o mulţime de obstacole şi pericole în drumul spre triumf.

Citește și: Cum a ajuns Ioana Blaj să joace în serialul „Lia – soţia soţului meu”: „M-au chemat din lipsă de personaje”/ Video exclusiv

Protagoniștii noului serial de la Antena 1 sunt Ana Bodea, care îşi face debutul ca actriţă cu acest rol, Ştefan Floroaica, semifinalist Exatlon şi multiplu medaliat la campionatul Naţional de Brazilian Jiu Jitsu, şi actriţa Ioana Blaj, cunoscută publicului de serial din rolurile Iza (Fructul Oprit), Irina (Sacrificiul) sau Rodica (Adela).

CONȚINUT VIDEO UNICA

Sursă foto: Facebook