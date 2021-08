Codin Maticiuc (40 de ani) a publicat recent pe Instagram o fotografie alături de iubita lui, Ana Pandeli. Cuplul are împreună o fiică, Smaranda, în vârstă de 2 ani. Ana mai are un fiu dintr-o fostă relație.

Perechea s-a afișat pentru prima oară împreună în iunie 2021, la Gala Premiilor Gopo. Premiul Publicului a fost câștigat de pelicula Miami Bici, care i-a avut protagoniști pe Codin și pe actorul Matei Dima (34 de ani).

Cine este și cu ce se ocupă iubita lui Codin Maticiuc

În dreptul fotografiei postate recent pe Instagram, Codin a scris: „Noi doi. Că doar atât a contat mereu”. „Ce bine e uneori să nu te grăbești!; Frumos tablou!; Frumoasă foc!; Sunteți superbi, voi doi și minunea mică blondă cu ochi albaștri!”, au fost doar câteva dintre comentariile postării.

„Iubita mea e actriță, în sensul că a făcut aceleași cursuri ca și mine, eu am îndrumat-o, însă nu a jucat până acum. Să vedem ce va face, ea merge la castinguri, vrea să joace. Vom lansa un nou film, Investitorii. L-am filmat înainte de pandemie. Lucrăm la Miami Bici 2 și vom avea un proiect cu Pavel Bartoș.

Dacă or avea nevoie de un pitic de grădină, primesc și eu un rol. Joc eu, Cosmin Natanticu și Andrei Matei în rolurile principale. Iura Luncașu va fi regizor, iar Alex Coteț, care a scris cu mine la Miami Bici, a scris și aici. Anca Truță, care a produs Miami Bici, e și ea. Deci suntem cam aceeași echipă”, a declarat Codin Maticiuc, în exclusivitate pentru Click!.

Codin și Ana sunt discreți în privința relației lor. „Iubita mea este o persoană discretă și nu apreciază genul ăsta de «atenție», iar eu respect asta. Nu înseamnă că ea nu este «deschisă», ci că are un bun-simț care o face să nu își dorească genul ăsta de reflectoare ațintite asupra ei doar pentru că îmi este alături”, mai spunea Codin în aprilie 2021, pentru revista VIVA!.

Fiica perechii s-a născut pe 4 aprilie 2019 și poartă numele mamei lui Codin. „Ți-ai dat seama deja ca numele tău, Smaranda, este numele bunicii tale. Acum că poți să citești rândurile astea, sigur ai înțeles și de ce îmi doresc atât de mult s-o moștenești încât am forțat un pic ursitoarele în direcția corectă”, a scris actorul în mediul online în ziua în care fiica lui a împlinit un an.

Foto: Instagram