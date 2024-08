Ce tradiție respectă Livia Graur de Paște: “E un obicei împrumutat de la cataloci”. De ce a păstrat știrista de la Prima TV numele fostului soț / Exclusiv

Livia și Răzvan Ștefan Graur s-au numărat printre cuplurile longevive din showbiz, cei doi alegând să își despartă drumurile în urmă cu aproape 2 ani și jumătate, divorțând în secret la notar, după 13 ani de mariaj. Chiar dacă s-au despărțit, Renata, fata lor, rămâne prioritară în viața amândurora. În exclusivitate pentru UNICA.ro, știrista de la Prima TV ne-a povestit cum arată viața ei în prezent, unde va petrece Sărbătorile Pascale, ce tradiții respectă, dar și de ce a ales să păstreze numele fostului soț.

Recent, Livia Graur și fiica ei, Renata, au defilat împreună într-un show de modă, care a avut loc chiar de ziua de naștere a știristei. Plăcut impresionată de experiența trăită în postura de model în lumina reflectoarelor, puștoaica va mai participa împreună cu mama ei la astfel de evenimente.

Ce tradiție respectă Livia Graur de Paște: “E un obicei împrumutat de la cataloci”

Cum a fost prima experiență pe podium alături de fiica ta, Renata?

De ziua mea a fost. Eu am mai defilat și am mai colaborat cu Alin Gălățescu și mi-a făcut plăcere de fiecare dată. Sunt o persoană destul de introvertită și nu îmi place nici să fiu admirată, nici să defilez, să mă plimb și atunci nu fac chestia asta în mod constant. Nici ședințe foto nu fac foarte des, tocmai de asta evit. Dar a venit propunerea lui Alin într-un moment în care nu știam exact ce fac de ziua mea, a picat oricum în mijlocul săptămânii și am zis ok, în weekend sigur o să facem ceva, dar nu o să facem și în timpul săptămânii fix de ziua mea, eram oricum la serviciu. E o idee bună să petrecem așa. Sigur o să ținem minte și eu și ea că asta am făcut de ziua mea.

Livia Graur și Renata au defilat într-un show de modă

Am văzut că Renata este o adevărată domnișoară.

Da, face anul acesta 11 ani. Îi plac sporturile, se uită la fotbal, joacă fotbal, joacă tenis. Se îmbracă în blugi, în trening.

Cum s-a simțit în postura de model?

Să știi că i-a plăcut foarte mult, deși nu mă așteptam. Ne-am dus special pentru ocazia asta să îi cumpăr o pereche de balerini, pentru că ea are altfel doar adidași și ghete, nu se încalță în altceva. S-a simțit foarte bine, atât de mult i-a plăcut, încât Alin mi-a mai propus, adică în următoarele săptămâni o să mai continuăm și o să mai apară.

Ce planuri aveți pentru Sărbătorile Pascale?

De sărbători prin tradiție stau acasă, pentru că e foarte aglomerat peste tot. Nici serviciul nu-mi permite, noi nu putem să ne luăm concediu nici de Paște, nici de Crăciun și atunci stăm acasă mai mereu cu familia, cu prietenii apropiați.

Livia Graur: “E distracția supremă să vopsim ouă. Facem pomul nostru de Paște”

Obișnuiești să gătești?

Gătesc, fac sarmale, nu fac cozonaci. Am făcut într-un singur an, m-am chinuit să-i dospesc, să-I amestec și nu mi-a plăcut chestia asta, e prea mare efortul, dar o am pe fina mea care face cozonaci. Au ieșit buni atunci, nu am avut plângeri, dar e prea mare efortul, să-i lăsăm pe profesioniști să îi facă ei. Fac sarmale în foi de viță, pentru că Renata nu mănâncă în foi de varză. Eu nu mănânc carne de porc și evit să îi pun și ei, ea mănâncă, dar nu în sarmale. Le fac cu carne de curcan sau de vită, chiar dacă ies mai fade cum zic unii, mie îmi plac și așa.

Fac friptură, facem ouăle, desigur, că e distracția supremă să vopsim ouă. Facem pomul nostru de Paște. Avem un pom de paste celebru. Cum decorăm de Crăciun bradul, avem un pom pe care îl decorăm de Paște cu ouă. E un pomișor pe care îl avem în casă, e făcut de noi din crenguțe pictate și e cumva un obicei împrumutat de la cataloci. Catolicii fac chestia asta: împodobesc ramurile de măslin cu ouă și facem și noi chestia asta. Nu sunt ramuri de măslin, dar mie mi-a plăcut foarte mult ideea asta și avem pomul nostru de Paște. Suntem ortodoxe, doar tradiția mi-a plăcut. Soțul mamei este catolic și atunci cumva obiceiurile lor le-am văzut de mai multe ori.

Livia Graur: “Ar fi fost foarte ciudat brusc și dintr-odată să mă cheme altfel”

De ce ai ales să păstrezi după divorț numele fostului soț?

Am păstrat numele pentru că e foarte simplu, majoritatea oamenilor mă cunosc așa și ar fi fost foarte ciudat brusc și dintr-odată să mă cheme altfel. Am început să prezint Meteo acum 11 ani și eram tot Graur și l-am păstrat.

Ce se întâmplă în viața Liviei Graur la peste 2 ani de la divorț? “Momentan nu a apărut nimeni”

În viața ta a apărut cineva?

Momentan nu a apărut nimeni, mă concentrez foarte tare pentru că e un program foarte solicitant, serviciul îmi ocupă foarte mult timp, am o grămadă de emisiuni pe lângă jurnal și o grămadă de proiecte, podcasturi, e un program full. Pe lângă asta Renata și creșterea ei presupune foarte mult timp și cumva sunt full, adică nici nu știu când aș mai avea timp.

La un moment dat aveai probleme cu kilogramele în minus, care este situația în prezent?

Am reușit să ajung pe o linie de plutire. Am avut niște probleme cu glanda tiroidă și le-am reglat și pe acelea, am scăpat și de aparatul dentar și atunci cumva toate s-au aliniat, încerc să fac sport cât de regulat pot și mănânc mult.

