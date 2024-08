Irina Margareta Nistor, cel mai cunoscut critic de film din România, a analizat, în exclusivitate pentru UNICA.ro, cele mai bune filme românești care au înregistrat recorduri la încasări și au scos lumea în cinematografe: Miami Bici 2, Tati Part Time, Klaus&Barroso. Fostul acționar de la Dinamo are un rol cheie în producția lui Bromania, debutul lui Cristi Borcea pe marele ecran scoțând la iveală o latură a sa necunoscută până în prezent.

”Miami Bici 2” este cel mai scump film independent românesc și s-a filmat în Los Angeles, Miami și Las Vegas, dar și în România. Cristi Borcea, soțul Valentinei Pelinel, a filmat în București, chiar în curtea lui Codin Maticiuc, în timp ce Nadia Comăneci și George Piștereanu au tras cadrele în America, unde locuiesc.

Irina Margareta Nistor: “Cristi Borcea are o apariție la care s-a lăsat cu aplauze furtunoase”

“Acolo mi-a plăcut Piștereanu foarte tare, pentru că el este un actor de top și își face rolul cât se poate de bine, iar pe ceilalți îi știm, au umorul lor și se vede că a crescut nivelul. Sigur că nu o să renunțe acum la înjurăturile lor că ar fi probabil și bizar să se schimbe dintr-odată, adică nu i-ar crede nimeni. În schimb, marea găselniță e cea sportivă. Faptul că a băgat atât de mulți sportivi, chiar și pentru mine care nu urmăresc în mod special fotbalul. Iar lista neagră de la sfârșit și inclusiv povestea, apropo de sport, cu Nadia cred că astea au funcționat bine”, ne-a spus Irina Margareta Nistor.

Cunoscutul critic de film a analizat și prestația lui Cristi Borcea din Miami Bici 2.

“Are o apariție la care s-a lăsat cu aplauze furtunoase. Cred că ar putea să fie un bun actor, părerea mea, acum știi cum e, nu știu dacă vrea și el, trebuie să vrea și el, dar se descurcă bine. Să ne înțelegem, ei nu sunt actori profesioniști, așa că e foarte ușor să spui fals o replică, pe când asta i-a ieșit. Nu îmi dau seama câte duble s-au tras, dar pe mine mă interesează ce rămâne”, a declarat, pentru UNICA.ro, Irina Margareta Nistor.

Irina Margareta Nistor: “Nici nu știu ce detest mai tare: înjurăturile sau vulgaritățile”

O altă comedie românească, Klaus&Barroso, a intrat sub lupa criticului de film. Lansat anul acesta, pe 16 ianuarie, filmul a fost bine primit de public, producția fiind pe locul întâi în box office-ul românesc, după primul weekend petrecut în cinematografe.

“Mi-a plăcut Micutzu – Barroso Barbu. E remarcabil, adică până să intre el mărturisesc că filmul nu are ritmul pe care mi-ar fi plăcut să-l aibă. În schimb melodia de la final îți dă așa un zvâc, ca să ieși cu o impresie bună. Plus fetele sunt foarte bine. În rest este un film care ar trebui să funcționeze, are un anumit tip de umor și în principiu are publicului lui. Faptul că e fără înjurături apreciez, dar am apreciat și mai tare în Tati Part-Time unde le spuneau și nu se auzeau, pentru că aici sigur nu au înjurături, dar au niște vulgarități de care m-aș fi lipsit. Nici nu știu ce detest mai tare: înjurăturile sau vulgaritățile”, a spus, pentru UNICA.ro, criticul de film.

Irina Margareta Nistor: “Eva Măruță are momente când demonstrează că e mai bună decât adulții”

Tati Part Time cu Alex Bogdan și Eva Măruță în rolurile principale s-a bucurat de succes. Fiica soților Măruță a fost apreciată, dar și contestată pentru acest rol. “Continui să cred că plusul filmului e tocmai partea asta cu plătești dacă înjuri. În al doilea rând, că trebuie să ai mai multă înțelegere pentru copii și copiii pot să fie extrem de deștepți de multe ori și uneori mai practici decât noi toți. Și încă ceva, o replică care mi-a făcut foarte mare plăcere, când el se prostește la început și vorbește așa ca și cum copilul acela ar avea 2 ani și ea îi zice: ce ai? Ai pățit ceva la dinți? Pentru că văd că asta în continuare se repetă în diverse alte filme, așa încât aș vrea să înțelegem că trebuie să le vorbim normal. Eu când eram copil, nimeni în casă – părinții, bunicii mei – nu i-a venit nimănui prin cap să-mi vorbească așa și eventual copilul să înceapă să vorbească la rândul lui așa”, a punctat Irina Margareta Nistor.

Criticul de film ne-a spus părerea despre cum s-a descurcat Eva la debutul în actorie. “Cred că este un rol care i se potrivește, am înțeles, am luat atât de mult hate pe acest subiect, continui să vă spun că are talent. Nu contează că este fata lui Măruță, ci pur și simplu are talent. Cred că s-a străduit mult și are momente când demonstrează că e mai bună decât adulții, dar asta este. E un punct de vedere personal și eu cred că e și un punct de vedere cu foarte multă experiență, în sensul că am văzut multe filme și nicidecum că e o remarcă contracost. Nu am așa ceva pentru mine niciodată”, a mai spus, pentru UNICA.ro, Irina Margareta Nistor.

