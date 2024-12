Ce brad de Crăciun spectaculos are Alexia Eram! Fiica Andreei Esca l-a împodobit cu ornamente atipice / Video

Alexia Eram și-a împodobit bradul de Crăciun într-un mod inedit. Fiica Andreei Esca a ales ornamente și globuri atipice pentru decorarea bradului, uimindu-și fanii cu imaginile din sufrageria ei postate pe rețelele de socializare.

Cum arată bradul de Crăciun al Alexiei Eram

Alexia Eram a filmat momentul în care a împodobit bradul de Crăciun și a postat clipul în mediul online, spre bucuria fanilor. Fiica Andreei Esca i-a surprins pe internauți cu cu alegerea decorațiunilor, ea punând în brad ornamente în formă de alimente – cartofi prăjiți, muștar și ketchup -, dar și globuri cu diferite mesaje inscripționate pe ele.

Alexia Eram stă de câțiva ani într-un apartament achiziționat cu banii câștigați de ea.

„Sunt foarte mândră că am reuşit să-mi cumpăr un apartament. 3 camere, cochet şi e al meu! Cu multe economii din proiectele mele, un împrumut de la bancă şi un mic ajutor de la părinţi, here I am! Sunt fericită şi recunoscătoare!” – a declarat ea în 2021, când s-a mutat în noua casă.

Tânăra și-a amenajat locuința după bunul plac, iar când vin sărbătorile de iarnă își împodobește bradul în felul său unic. Astfel, Alexia și-a montat bradul artificial în sufragerie, a pus pe el o instalație luminoasă, iar apoi a început să-l decoreze cu globuri în forme variate și atipice sărbătorii tradiționale de Crăciun. Alexia și-a achiziționat globurile dintr-un magazin special cu decorațiuni, iar prețurile acestora variază între 20 și 40 lei bucata.

Fanii au fost încântați peste măsură de modul în care Alexia și-a ornat bradul, iar unii dintre ei au observat că globurile în formă de alimente seamănă izbitor de mult cu cele care se găsesc în magzainele de lux din Londra. Postarea Alexiei a adunat peste 13.400 de aprecieri din partea internauților, în doar câteva ore.

„Ce ornamente drăguțe!”

„Superb, având în vedere ca am zărit o punga de la Selfridges, unul din magazinele de lux ale Londrei, alături de Harold’s”

„You are the queen! Ador bradul!”

„Sărbători binecuvântate împreună cu cei dragi!”

„Ador faptul ca e pe stilul clasic – globuri, instalație” – sunt câteva dintre mesajele internauților.

Alexia Eram are o locuință pe două niveluri

Apartamentul Alexiei Eram are trei camere și este situat în centrul Bucureștiului. Locuința are două niveluri, o terasă mai mică la primul nivel și una foarte spațioasă la etaj. În urmă cu câțiva ani, Alexia Eram povestea că și-a dorit să rămână aproape de părinții ei când se mută și a vrut o locuință luminoasă.

„Întotdeauna am locuit în centru, așa că a fost pur și simplu de obișnuință. Tot în centru mi-am luat casa ca să fiu aproape de familie. Am vrut să am multă lumină, pentru poze și videoclipuri, și o terasă mare. M-a inspirat culoarea mea preferată, roz, și am vrut să fie retro-modern. Am spus că o să aleg să am un living mai mic, dar o terasă mare.

Vă poftesc înspre terasă, cu ocazia asta și în bucătăria mea open space, destul de micuță, cum am spus, am făcut compromisuri pentru terasă. Mi-am făcut un băruleț la care mănânc. Terasa este unul dintre locurile mele preferate. Mi-am dorit foarte mult o terasă spațioasă, unde să pot sta vara alături de prieteni, să mâncăm, să stăm nopțile de vorbă. Am vrut neapărat ca apartamentul să aibă un dressing, paradisul meu. Dormitorul meu am ales să fie foarte girlish (feminin)” – a declarat fiica Andreei Esca în 2021, pentru storia.ro.

